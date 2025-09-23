تاکید بر تقویت توان تسهیلات دهی بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، در این راستا همچنین نشستی با حضور علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، مهدی سحابی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار و سایر مقامات استانی در محل پروژه‌ها برگزار و تمهیدات لازم جهت پیشبرد طرح نهضت ملی در استان کرمانشاه ارایه شد.

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تقدیر از همراهی بانک مسکن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروژه‌های نهضت ملی به خصوص پروژه شهید نوروزی گفت: انتظار ما این است که این پروژه به‌عنوان نمونه‌ای موفق در کرمانشاه اجرا شود و به‌سرعت به نتیجه برسد. در صورت تحقق این هدف، هزاران خانواده مستأجر می‌توانند در خانه‌های خود ساکن شوند و الگویی ملی برای آینده مسکن کشور شکل خواهد گرفت.

خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن نیز در این نشست با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس؛ این هفته را یادآور روزهایی عنوان کرد که ملت ایران با ایمان راسخ، وحدت مثال‌زدنی و رشادت بی‌مانند، در برابر تجاوز دشمن بعثی ایستادند و با نثار خون شهیدان، عزت و استقلال این سرزمین را بیمه کردند.

وی با تجلیل از رشادت‌های مردم غیور کرمانشاه در طول دوران جنک تحمیلی هشت ساله یادآور شد: مردان و زنان سلحشور و مرزدار استان کرمانشاه در طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی و به خصوص در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله؛ با جانفشانی و از خود گذشتگی صفحات زرینی را در تاریخ این کشور به ثبت رسانده‌اند که همگی حکایت از ایمان، اعتقاد و تعهد بی‌مانند این مردم غیرتمند به آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی دارد.

خورسندیان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت رویکرد صنعتی‌سازی در ساخت‌وسازهای مسکونی؛ پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی در کرمانشاه را نمونه‌ای شاخص از اصلاح الگوی ساخت عنوان کرد که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و تسریع در تکمیل واحدها منجر شود.

وی افزود: صنعتی‌سازی این پروژه باعث شده ساختار سنتی پرداخت تسهیلات بر اساس درصد پیشرفت کار دچار تغییر شده و این امکان فراهم شود که منابع مالی با سرعت بیشتری در اختیار سازندگان قرار گیرد.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه این نشست با اشاره به عملکرد بانک مسکن در طرح نهضت ملی گفت: بانک مسکن تاکنون تعداد ۳۸۴ هزار واحد مسکونی نهضت ملی به ارزش ۱۸۰ همت را تامین مالی کرده است. در استان کرمانشاه نیز نزدیک به سه هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده که از این میزان حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است..

وی اظهار کرد: بانک مسکن خود را موظف می‌داند تا در کنار مردم و دولت برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن گام بردارد و با هماهنگی بانک مرکزی، موانع موجود بر سر راه تأمین مالی پروژه‌های صنعتی‌سازی مسکن را برطرف کند.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه بر حمایت‌های بانک از تکمیل پروژه‌های نهضت ملی و تلاش در راستای واگذاری آنها به متقاضیان تاکید کرد.

گفتنی است پروژه ۵۸۸ واحدی نهضت ملی شهرک شهید نوروزی توسط انجمن انبوه سازان و انجمن صنعت ساختمان و با تامین مالی بانک مسکن در حال احداث است. از ویژگی‌های بارز این پروژه طراحی و ساخت آن بر اساس نیازهای واقعی مردم کرمانشاه است به طوری که در بسیاری از نقاط کشور ساخت واحدهای مرتفع هزینه‌های سنگینی همچون آسانسور، مشاعات و نگهداری را به خانوارها تحمیل می‌کند، اما در کرمانشاه با طراحی واحدهای سه‌طبقه حیاط‌دار بدون پیلوت، این هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند.

این مدل علاوه بر کاهش هزینه‌ها، زمان ساخت را به دلیل صنعتی‌سازی به‌شدت کوتاه کرده و به افزایش اعتماد متقاضیان منجر می‌شود.ضمن اینکه طرح سه‌طبقه حیاط‌دار در کرمانشاه می‌تواند به الگویی ارزشمند برای سایر استان‌ها در مسیر تحقق عدالت مسکن تبدیل شود.