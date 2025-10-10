مجموع مدال های پاراوزنه برداران جوان ایران در قهرمانی جهان به ٧ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان که در مصر جریان دارد و در بخش جوانان، حسن محمد حسین‌پور در وزن ۸۰ کیلوگرم در مجموع با ثبت رکورد ۳۰۳ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره مجموع مسابقات شد. این دومین مدال حسین پور در مصر است، او در همین وزن صاحب مدال طلا شده بود.

پیش از این نیز دیگر نمایندگان ایران صاحب ٥ مدال شده بودند، بدین ترتیب با احتساب مدال نقره مجموع حسین پور، مجموع مدال های ایران به عدد ٧ رسید.

مدال آوران ایران در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان به این شرح هستند:

* عطیه سادات حسینی در وزن ۶۱ کیلوگرم صاحب ۲ مدال طلا شد

* مانی سعیدی در وزن ۸۸ کیلوگرم صاحب یک مدال طلا شد

* رضا عنایت الهی در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب ٢ مدال طلا شد

* حسن محمد حسین‌پور در وزن ۸۰ کیلوگرم صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شد