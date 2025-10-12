به گزارش خبرگزاری مهر، نودمین دوره رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان که از هفته گذشته به میزبانی شهر فورده نروژ آغاز شده بود، روز گذشته با برگزاری رقابت‌های دسته سنگین وزن به پایان رسید و تیم ملی وزنه برداری ایران با کسب ۳۸۸ امتیاز عنوان قهرمانی تیمی را به خود اختصاص داد.

در جریان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در فورده نروژ جمعاً ۲۳ رکورد جهانی در بخش مردان شکسته شد که در این میان ۳ رکورد هم به نام وزنه‌برداران ایرانی به ثبت رسید. در واقع تیم ملی وزنه‌برداری ایران با شکستن ۳ رکورد جهانی، بعد از چین که موفق به ثبت ۵ رکورد جدید شده بود، دومین تیم رکوردشکن مسابقات جهانی ۲۰۲۵ لقب گرفت. وزنه‌برداران ترکیه، ژاپن، تایلند، اندونزی، کلمبیا و ازبکستان هر کدام ۲ رکورد جهانی را شکستند و روبروی نام کره شمالی و بلغارستان هم یک رکورد جدید جهان ثبت شده است.

در مسابقات جهانی ۲۰۲۵، علیرضا معینی با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرم رکورد یکضرب دسته ۹۴ کیلوگرم جهان را شکست و علیرضا نصیری نیز با مهار وزنه ۲۳۱ کیلوگرم در دوضرب و رسیدن به حد نصاب مجموع ۴۱۵ کیلوگرم، رکوردهای دوضرب و مجموع رده سنی جوانان دسته ۱۱۰ کیلوگرم جهان را ارتقا داد.