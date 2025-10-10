  1. ورزش
روز طلایی پاراوزنه برداران جوان ایران در جهان؛ پایان کار با ٩ مدال

با کسب ٢ مدال طلا توسط امیرعلی اسحاق نیا در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان، پرونده ایران در بخش جوانان این رقابت ها با ٩ مدال بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی اسحاق نیا آخرین نماینده ایران بود که در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان وزنه زد.

او در وزن مثبت ۱۰۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرم شد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۷۱ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرم بازماند اما در نهایت موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلای جهان شد.

اسحاق نیا همچنین با ثبت رکورد ۳۳۶ کیلوگرم مدال طلای مجموع را از آن خود کرد.

با ٢ طلای اسحاق نیا، پرونده پاراوزنه برداران ایران در بخش جوانان مسابقات قهرمانی جهان با ٩ مدال بسته شد.

مدال آوران ایران در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان که در مصر برگزار شد، به این شرح هستند:

* عطیه سادات حسینی در وزن ۶۱ کیلوگرم صاحب ۲ مدال طلا شد

*مانی سعیدی در وزن ۸۸ کیلوگرم صاحب یک مدال طلا شد

*رضا عنایت الهی در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب ٢ مدال طلا شد

*حسن محمد حسین‌پور در وزن ۸۰ کیلوگرم صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شد

*امیرعلی اسحاق نیا در وزن مثبت ١٠٧ کیلوگرم صاحب ٢ مدال طلا شد

زینب حاجی حسینی

