علی داوودی به مدال برنز یک ضرب رسید

علی داوودی وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران در مسابقات قهرمانی جهان در یک ضرب به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین علی داوودی نماینده ایران روی تخته رفت.

داوودی در اولین حرکت وزنه ۱۹۶ کیلوگرم را نتوانست مهار کند، در دومین حرکت یک ضرب باز هم وزنه ۱۹۶ کیلوگرم را انتخاب کرد که موفق به مهار آن شد اما در سومین حرکت یک ضرب وزنه ۲۰۲ کیلوگرم را نتوانست مهار کند.

داوودی هم مانند شریفی از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی است، با این حال داوودی با مهار وزنه ۱۹۶ کیلوگرم مدال برنز یک ضرب خود را قطعی کرد. آیت شریفی هم از مسابقات انصراف داد.

