کسب سومین مدال طلای جهانی پاراوزنه برداری جوانان توسط مانی سعیدی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های دومین روز یازدهمین دوره مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان، مانی سعیدی ملی پوش جوان کشورمان در دسته ۸۸ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

این پاراوزنه بردار در حرکت اول خود وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را مهار کرد. وی در دومین حرکت وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرم بازماند اما توانست مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

این سومین مدال طلای پاراوزنه برداری ایران در مسابقات قهرمانی جهان است، پیش از این عطیه سادات حسینی صاحب دو مدال طلا شده بود.