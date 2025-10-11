به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات آماده، میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلال احمر، از بخش‌های مختلف این مسابقات در اردوگاه مهربندر انزلی بازدید کرد و در برنامه‌های فرهنگی آن حضور یافت.

در نخستین بخش از این بازدیدها، افشار از نمایشگاه دستاوردها و خدمات معاونت پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان بازدید کرد. در این نمایشگاه که با شعار راهی که رفتیم، آینده‌ای که می‌سازیم حاصل یک سال فعالیت مستمر این معاونت بود، به نمایش درآمد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر، از فعالیت‌های ارزشمند انجام شده در حوزه پیش دبستانی و دانش آموزی تقدیر کرد.

افشار از اقدامات انجام شده در راستای کشف استعدادهای اعضا و بهره مندی از ظرفیت و هنر دانش آموزان در تولید محتوا قدردانی کرد و آن را تحسین برانگیز خواند. طراحی پوستر، حضور دبیرکل در این برنامه‌ها، نشان از اهتمام جدی جمعیت هلال احمر به تقویت روحیه نشاط، مسئولیت‌پذیری و فعالیت‌های فرهنگی و بشردستانه در بین نسل نوجوان کشور و همچنین توجه ویژه ایشان به حوزه کودک و نوجوان دارد.