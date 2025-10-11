  1. استانها
دمای هوا در استان مرکزی پنج درجه کاهش می‌یابد

اراک- دمای هوای استان مرکزی بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی در برخی نقاط، پنج درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین خروجی مدل های پیش بینی وضع هوا آسمان استان مرکزی طی سه روز آینده صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می شود و به دلیل پایداری و سکون نسبی جو درمناطق مستعد تجمع ذرات معلق و پدیده غبار محلی دور از انتظار نیست.

همچنین به دلیل نفوذ توده هوای سرد به کشور دمای هوا از امشب در اغلب مناطق سردتر خواهد شد به طوریکه دمای کمینه شبانه در برخی مناطق سردسیر استان به کمتر از پنج درجه خواهد رسید.

اداره کل هواشناسی استان هشدار زرد کشاورزی خود را به دلیل احتمال سرمازدگی برخی محصولات کشاورزی حساس به این محدوده دمایی از جمله ذرت و انگور در مناطق سردسیر استان صادر کرده است.

با توجه به خروجی فعلی مدل ها،‌حداقل تا پایان هفته آینده سامانه بارشی موثری در استان فعال نیست.

