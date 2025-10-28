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۶ آبان ۱۴۰۴، ۸:۰۳

باران نمی‌بارد؛ هوای استان مرکزی تا ۱۰ روز آینده پایدار است

باران نمی‌بارد؛ هوای استان مرکزی تا ۱۰ روز آینده پایدار است

اراک- بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی، تا ۱۰ روز آینده، آسمان مرکزی هوایی پایدار و بدون سامانه بارشی مؤثر پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام اداره کل هواشناسی، استان مرکزی تا پایان هفته جاری در وضعیت سکون نسبی قرار دارد و نشانه‌ای از ورود سامانه بارشی مشهود نیست.

در این مدت، آسمان استان صاف تا کمی ابری است همچنین در ساعات بعدازظهر، وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق مستعد، احتمال وقوع غبار محلی وجود دارد.

دمای هوا نیز در طول این هفته تقریباً بدون نوسان محسوس باقی می‌ماند و شرایط فصلی خود را حفظ خواهد کرد.

مطابق خروجی فعلی مدل‌ها، تا حداقل ۱۰ روز آینده هیچ سامانه بارشی مؤثری وارد استان مرکزی نمی‌شود.

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کد مطلب 6636674

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