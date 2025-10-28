به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام اداره کل هواشناسی، استان مرکزی تا پایان هفته جاری در وضعیت سکون نسبی قرار دارد و نشانه‌ای از ورود سامانه بارشی مشهود نیست.

در این مدت، آسمان استان صاف تا کمی ابری است همچنین در ساعات بعدازظهر، وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق مستعد، احتمال وقوع غبار محلی وجود دارد.

دمای هوا نیز در طول این هفته تقریباً بدون نوسان محسوس باقی می‌ماند و شرایط فصلی خود را حفظ خواهد کرد.

مطابق خروجی فعلی مدل‌ها، تا حداقل ۱۰ روز آینده هیچ سامانه بارشی مؤثری وارد استان مرکزی نمی‌شود.

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