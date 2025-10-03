  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۹

روند دمای هوای استان مرکزی تا اواسط هفته آتی کاهشی است

اراک- روند دمای هوای استان مرکزی بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی تا اواسط هفته آتی، کاهشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی،آسمان استان طی مرکزی پنج روز آینده صاف و در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مطابق هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۳۲ اداره کل هواشناسی استان، به دلیل افزایش ظرفیت خیزش و انتقال گردوخاک از بیابان‌های نواحی مرکزی کشور به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی از مناطق مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان طی ساعاتی از امروز جمعه احتمال افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا در برخی از ساعات به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وجود دارد.

بررسی‌ها نشان دهنده روند کلی کاهش دمای هوا تا اواسط هفته آتی است.

حداقل تا پایان هفته آینده پدیده بارشی در استان نخواهیم داشت.

