دمای هوای استان مرکزی به منفی ۵ درجه سانتیگراد می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی، مطابق بررسی‌ها به دلیل شمالی شدن جریانات جوی و ریزش هوای سرد شمالی، سرمای هوا در این استان تا صبح پنجشنبه تداوم دارد.

در مناطق سردسیر استان مرکزی، دمای هوا (به ویژه شبانه) به زیر ۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

همچنین بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی امروز چهارشنبه بر میزان پوشش ابر در نواحی شمال این استان افزوده خواهد شد و احتمال رگبار پراکنده باران در مناطقی از شهرستان‌های ساوه و زرندیه وجود دارد.

از دو روز گذشته هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از کاهش دما و احتمال رگبار باران صادر شد.

آسمانی صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد تا روز پنجشنبه در استان مرکزی پیش بینی می‌شود