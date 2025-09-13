  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۵

روند دمای هوای استان مرکزی تا پایان هفته جاری کاهشی است

اراک- روند دمای هوای استان مرکزی بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی تا پایان هفته جاری، کاهشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی، طی هفته جاری آسمان این استان صاف تا کمی ابری گاهی غبار آلود پیش بینی می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با تضعیف الگوی تابستان، به تدریج به طور محسوسی دمای هوا در اغلب مناطق کشور به ویژه نیمه شمالی و همچنین در استان مرکزی سردتر خواهد شد.

توصیه می‌شود تمهیدات لازم جهت تنظیم دمای گلخانه‌ها در استان مرکزی، به ویژه در مناطق سردسیر، در نظر گرفته شود.

به دلیل جابجایی توده‌های هوا سرعت وزش باد که از پنجشنبه در اغلب مناطق این استان آغاز شده تا صبح امروز (شنبه) در مناطق شمال شرق (شهرستان‌های زرندیه و ساوه) افزایش خواهد یافت که می‌تواند منجر به خیزش گردوخاک محلی در استان شود.

همچنین پیش بینی می‌شود علاوه بر روند کاهشی دما، آسمان استان مرکزی طی هفته جاری صاف تا کمی ابری گاهی غبار آلود پیش بینی می‌شود.

