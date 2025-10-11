  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۸

کاهش محسوس دما در کهگیلویه و بویراحمد

کاهش محسوس دما در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از کاهش محسوس هوا با ورود توده هوای سرد به این استان خبر داد.

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر از کاهش تدریجی دمای شبانه در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: از صبح شنبه به تدریج این کاهش محسوس دما اتفاق می افتد و تا روز سه شنبه 22 مهر ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه هشدار سطح زرد هواشناسی در این رابطه صادر شده است، اظهار کرد: لذا احتمال خسارت به برخی از محصولات کشاورزی وجود دارد و می طلبد کشاورزان در این زمینه تمهیدات لازم را انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد به کشاورزان توصیه کرد: پوشش نهال ها و محصولات حساس به دما، تامین سوخت کافی و راه اندازی وسایل حرارتی و کنترل دما و رطوبت از جمله توصیه های هواشناسی به کشاورزان برای جلوگیری از خسارت است.

کد خبر 6618067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها