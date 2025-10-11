کاهش محسوس دما در کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر از کاهش تدریجی دمای شبانه در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: از صبح شنبه به تدریج این کاهش محسوس دما اتفاق می افتد و تا روز سه شنبه 22 مهر ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه هشدار سطح زرد هواشناسی در این رابطه صادر شده است، اظهار کرد: لذا احتمال خسارت به برخی از محصولات کشاورزی وجود دارد و می طلبد کشاورزان در این زمینه تمهیدات لازم را انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد به کشاورزان توصیه کرد: پوشش نهال ها و محصولات حساس به دما، تامین سوخت کافی و راه اندازی وسایل حرارتی و کنترل دما و رطوبت از جمله توصیه های هواشناسی به کشاورزان برای جلوگیری از خسارت است.