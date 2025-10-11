  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۸

کارشناس هواشناسی: هوای خنک پاییزی در ایلام حاکم شد  

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: هوای خنک پاییزی در ایلام حاکم شده است.

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا روز شنبه دمای هوا در سطح استان به‌طور نسبتاً محسوسی کاهش می‌یابد.

وی افزود: این کاهش دما در حدود ۴ تا ۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و در نواحی سردسیر استان، هوای نسبتاً سردی پیش‌بینی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که کمینه دما در برخی نقاط ممکن است به حوالی ۱۰ درجه سانتی‌گراد برسد.

احمدی‌نژاد ادامه داد: با توجه به این کاهش دما، در طول روز نیز هوای خنک و پاییزی در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر اساس داده‌های موجود، این وضعیت دمایی در طول هفته آینده نیز تداوم دارد و انتظار افزایش چشمگیر دما را در استان نخواهیم داشت.

