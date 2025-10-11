زهرا محسن‌زاده تهیه‌کننده برنامه «باشگاه هنر» که از رادیو ورزش پخش می شود درباره ایده شکل‌گیری این برنامه به خبرنگار مهر گفت: هر چیزی که در مرز میان هنر و ورزش باشد، در برنامه «باشگاه هنر» قرار می‌گیرد. این برنامه تلاش می‌کند از زاویه‌ای متفاوت به ورزش نگاه کند و آن را نه فقط به عنوان رقابتی جسمی، بلکه به مثابه پدیده‌ای فرهنگی و الهام‌بخش معرفی کند.

وی با اشاره به دیگر جزئیات برنامه اضافه کرد: در هر فصل به یکی از شاخه‌های هنر می‌پردازیم و نسبت آن را با ورزش بررسی می‌کنیم و از سینما و موسیقی گرفته تا طراحی گرافیک، نشان‌واره، لوگو و حتی ادبیات در این برنامه سوژه قرار می گیرد. هرکدام از این بخش‌ها در فصل جداگانه‌ای روایت می‌شود تا بتوانیم عمیق‌تر و تخصصی‌تر به موضوع بپردازیم.

محسن‌زاده درباره فصل نخست برنامه توضیح داد: اولین فصل را به هنر هفتم یعنی سینما اختصاص داده‌ایم. در این بخش، فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و مستندهایی که به نحوی با ورزش پیوند دارند، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. منتقدان و کارشناسان سینما در برنامه حضور دارند و از جنبه‌های گوناگون، از محتوای فیلم تا نحوه روایت، کارگردانی و تأثیرات فرهنگی آن گفتگو می‌کنند.

این تهیه کننده ادامه داد: اگر اثر مورد بررسی، ایرانی باشد، سعی می‌کنیم با سازندگان آن هم گفتگو کنیم تا مخاطب در جریان پشت صحنه و نگاه خالق اثر نیز قرار گیرد. این گفتگوها، وجه انسانی و تجربی برنامه را تقویت می‌کند و به مخاطب نشان می‌دهد که چگونه یک فیلم ورزشی می‌تواند بر ذهن و انگیزه تماشاگر تأثیر بگذارد.

تهیه‌کننده «باشگاه هنر» عنوان کرد: بسیاری از فیلم‌های ورزشی، در واقع درس‌ زندگی‌ هستند، بعضی از این فیلم‌ها به ما یاد می‌دهند که هیچ شکستی ماندگار نیست. اگر هنوز به موفقیت نرسیده‌ایم، معنایش این است که مسیر ادامه دارد. قهرمانان بزرگ ورزشی همیشه از دل شکست‌ها برخاسته‌اند، درست مثل قهرمانان داستانی که در فیلم‌ها می‌بینیم. ما در «باشگاه هنر» تلاش می‌کنیم از دل این روایت‌ها، نقشه راهی برای مخاطب ترسیم کنیم؛ نقشه‌ای برای ادامه مسیر تا رسیدن به تابلوی پیروزی.

محسن‌زاده با اشاره به استقبال شنوندگان از ایده برنامه گفت: این برنامه برای علاقه‌مندان به هنر و ورزش هر ۲ جذاب است، چون به آنها زاویه دید تازه‌ای می‌دهد. وقتی درباره یک فیلم ورزشی صحبت می‌کنیم، در واقع درباره مفاهیمی مثل پشتکار، اخلاق، رقابت سالم و امید حرف می‌زنیم؛ همان ارزش‌هایی که در ورزش هم جریان دارند.

وی در پایان درباره ویژگی برنامه «باشگاه هنر» یادآور شد: این برنامه می‌خواهد یادآوری کند که ورزش تنها میدان رقابت نیست، بلکه صحنه‌ای از زیبایی و خلاقیت است. هنر نیز، همچون ورزش، تلاشی برای رسیدن به کمال و درخشش انسان است. این ۲ اگر کنار هم قرار بگیرند، می‌توانند الهام‌بخش نسلی تازه باشند.