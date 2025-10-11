آتش در منزل مسکونی در بلوار «رسالت» ورامین خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام روابط عمومی آتش نشانی ورامین یک مورد آتش‌سوزی در منزل مسکونی صبح شنبه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گزارش شد.

این حادثه پس از مشاهده دود غلیظ توسط یکی از همسایگان و تماس فوری با مرکز پیام آتش‌نشانی اعلام شد،بر اساس اطلاعات اولیه، آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی رخ داده بود و خوشبختانه هیچ گزارشی از مصدومیت یا تلفات جانی دریافت نشده است.

تیم عملیاتی ایستگاه آتش‌نشانی بلافاصله با دو دستگاه خودرو سبک و سنگین به محل حادثه اعزام شد. آتش‌نشانان پس از رسیدن به صحنه، با توجه به عدم حضور صاحبخانه و برای جلوگیری از گسترش آتش، ناچار به شکستن درب ورودی منزل شدند.

وسعت حریق به گونه‌ای بود که نیاز به حمایت بیشتر احساس شد؛ بنابراین، یک تیم عملیاتی پشتیبان از ایستگاه مرکزی به فرماندهی امیر کنگرلو به محل فراخوانده شد.

این تیم با تجهیزات کامل، عملیات اطفای حریق را آغاز کرد و موفق به کنترل و خاموش کردن کامل آتش گردید.

رئیس ایستگاه ۳ آتش‌نشانی، با ارزیابی صحنه، درخواست حضور نیروهای انتظامی را داد و سامانه ۱۱۰ نیروی انتظامی به محل اعزام شد.

پس از اطفای کامل حریق و اطمینان از عدم خطر، منزل مسکونی به پرسنل نیروی انتظامی تحویل داده شد تا تحقیقات لازم در خصوص علت حادثه و بررسی‌های امنیتی انجام گیرد.