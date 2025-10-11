حضور رضا بهبودی در یک مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «مشتزنی در رینگ ترجمه» ساخته حنیف شهپرراد درباره ذبیح الله منصوری نویسنده و مترجم مشهور ایرانی است. رضا بهبودی در این مستند نقش ذبیح الله منصوری را بازی کرده و امین قنبری در نقش اسماعیل جمشیدی حضور دارد که با منصوری مصاحبه کرده است. المیرا باباخانی و نیکان صالحی دیگر بازیگران این مستند هستند.
«مشتزنی در رینگ ترجمه» در مرحله تصحیح رنگ و صداگذاری و متقاضی حضور در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» است.
به گفته آریان عطارپور تهیهکننده «مشتزنی در رینگ ترجمه» این مستند بیوگرافی بر اساس مصاحبههای اسماعیل جمشیدی روزنامهنگار با ذبیحالله منصوری ساخته شده است.
عوامل این مستند عبارتند از تهیهکننده: آریان عطارپور، کارگردان: حنیف شهپرراد، پژوهش: حنیف شهپرراد و آریان عطارپور، برنامهریز و مدیر تولید: مژگان صیادی، دستیار کارگردان: سعید مولایی، فیلمبردار: رضا تیموری، صدابردار: شاهین پورداداشی، موسیقی: شاهین اشرفیان، تدوین: ابراهیم اصغری، گریم: فیروزه پرچمی، طراح لباس: ژاله زکیزاده، اجرای لباس: عاطفه صابری، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.
