۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

خوش‌سیما:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان انگوت راه‌اندازی شد

خوش‌سیما:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان انگوت راه‌اندازی شد

اردبیل-نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی گفت:استقلال ادارات انگوت از جمله مطالبات مردم بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، اداره منابع طبیعی انگوت نیز به طور رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوش شیما ظهر شنبه در بازدید از اداره منابع طبیعی شهرستان انگوت اظهار کرد: استقلال ادارات شهرستان از جمله مطالبات اصلی مردم منطقه بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، امروز اداره منابع طبیعی انگوت نیز به طور رسمی آغاز به کار کرد.

وی افزود: با تداوم همکاری بین بخشی، روند توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان انگوت با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این مراسم با اشاره به وسعت و گستردگی منطقه و تسهیل در امور بهره برداران منابع طبیعی ایجاد اداره منابع طبیعی در این منطقه بسیار ضروری بود، که با مساعدت نماینده شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی و پیگیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان این امر محقق شد و امروز شاهد راه اندازی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در این شهرستان هستیم.

در پایان این مراسم طی حکمی از طرف مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان، فرهاد حسین زاده بعنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان انگوت معرفی شد.

