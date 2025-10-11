به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوش شیما ظهر شنبه در بازدید از اداره منابع طبیعی شهرستان انگوت اظهار کرد: استقلال ادارات شهرستان از جمله مطالبات اصلی مردم منطقه بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، امروز اداره منابع طبیعی انگوت نیز به طور رسمی آغاز به کار کرد.

وی افزود: با تداوم همکاری بین بخشی، روند توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان انگوت با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این مراسم با اشاره به وسعت و گستردگی منطقه و تسهیل در امور بهره برداران منابع طبیعی ایجاد اداره منابع طبیعی در این منطقه بسیار ضروری بود، که با مساعدت نماینده شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی و پیگیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان این امر محقق شد و امروز شاهد راه اندازی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در این شهرستان هستیم.

در پایان این مراسم طی حکمی از طرف مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان، فرهاد حسین زاده بعنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان انگوت معرفی شد.