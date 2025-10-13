به گزارش خبرنگار مهر، شهامت هدایت صبح دوشنبه در بازدید از روند نصب و راهاندازی دکل کوهسنگر و تکرارکننده بیسیم در منابع طبیعی استان اردبیل اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و ارتقای سامانههای نظارتی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل، عملیات نصب و راهاندازی دکل مخابراتی کوهسنگر و تجهیز آن به تکرارکننده بیسیم و سامانه دوربین پایش هوشمند با بهرهگیری از اعتبارات استانی به انجام رسید.
وی افزود: این اقدام در پی سفر اخیر فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور به استان اردبیل و تأکید وی بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین در پایش و رصد عرصههای منابع طبیعی انجام شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: هدف از اجرای این پروژه، افزایش ضریب امنیت و نظارت میدانی، تسریع در تبادل اطلاعات بین یگانهای شهرستانی و مرکز استان، و تقویت توان واکنش سریع در برابر حریقها و تخلفات منابع طبیعی عنوان کرد
هدایت ادامه داد: دکل کوهسنگر با موقعیت راهبردی خود، پوشش ارتباطی گستردهای را برای نیروهای گشت و مراقبت در بخشهای جنوبی و مرکزی استان فراهم کرده و با نصب تکرارکننده بیسیم، کیفیت و پایداری ارتباطات رادیویی یگان بهصورت چشمگیری ارتقا یافته است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: نصب و تنظیم سامانه دوربین پایش هوشمند در این منطقه، امکان پایش مستمر و برخط عرصههای حساس منابع طبیعی را فراهم کرده و نقش مؤثری در شناسایی سریع کانونهای آتش و تخلفات احتمالی دارد.
وی بیان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل با اجرای این طرح، گامی مهم در جهت تحقق اهداف راهبردی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در زمینه هوشمندسازی حفاظت، بهرهگیری از فناوریهای نوین و توسعه شبکه ارتباطی ملی برداشته است.
نظر شما