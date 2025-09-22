تاکید دادستان اردبیل بر استقرار سریع پاسگاه منابع طبیعی در سوها

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی ظهر دوشنبه در دیدار با فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با تخریب جنگلها و قاچاق چوب، اظهار کرد: تسریع در استقرار پاسگاه منابع طبیعی در سوها و توسعه اقدامات حفاظتی در این منطقه ضروری است.
وی با تشریح اهمیت بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در مسائل محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی بهعنوان حقوق عمومی، گفت: برای مقابله با تخریب جنگلها و مبارزه با قاچاق چوب، توسعه مشارکت مردمی ضروری است و این مهم باید همواره در اولویت کاری ادارات منابع طبیعی باشد.
دادستان اردبیل با تشریح پیگیریهای صورت گرفته جهت صیانت از منطقه گردشگری سوها توسط دادستانی و توسعه اقدامات حفاظتی، تسریع در استقرار پاسگاه منابع طبیعی در سوها را خواستار شد.
