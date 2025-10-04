اقتباس یک فیلم کوتاه از داستان صادق هدایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «لباس عروسی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اشکان درویشی، با بازی متفاوت رابعه اسکویی و همچنین نویسندگی سولماز اعتماد به بخش اقتباسی (کتاب و سینما) در چهل‌ و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه پیدا کرد.

همزمان با انتخاب این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران، تیزر آن منتشر شد.

فیلم کوتاه «لباس عروسی» برداشتی آزاد از داستان «آبجی‌خانم» نوشته‌ صادق هدایت است.

در این فیلم رابعه اسکویی، علیرضا نایینی، فرشاد یاسر، مهستا حیدری، مهدی دشتی، هدیه آجرلو، علی راوی، فاطمه آرزومند، ماریا سزار، ثنا صدفی، محمد موسوی و امیررضا جوادی ایفای نقش کرده‌اند.

سایر عوامل فیلم کوتاه «لباس عروسی» عبارتند از مجری طرح: مهشید خسروی، دستیار کارگردان: احمد جعفری، مدیر فیلمبرداری: عرفان قبادی، مدیر صدابرداری: علیرضا کریم‌نژاد، منشی صحنه: صفورا برسان، تدوین: محمود نوری، اصلاح رنگ: بهمن قهاری، طراح گریم: مینا اصلانی، طراح صحنه و لباس: اشکان درویشی، عکاس: حسین خدارتی، ساخت تیزر: سلاله سلیمی، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا.

چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.