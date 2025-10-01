  1. هنر
حضور سازمان اوج با ۷ اثر در چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران

۷ اثر از سازمان هنری رسانه‌ای اوج در بخش‌های اصلی چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پذیرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، بنابر اعلام دبیرخانه چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، ۷ اثر از سازمان اوج به چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه پیدا کرد.

سازمان اوج با فیلم‌های «تخطی» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، «سلامون» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کمیل ارجمندی، «بیست و یک» به کارگردانی فرزاد رنجبر نظری و تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، «تایپیست» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هادی نوری، «بیگودی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مصطفی اکبرزاده و «دریچه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدابراهیم شهبازی در بخش داستانی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد.

همچنین «آبه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سارا طالبیان در بخش بین‌الملل این جشنواره پذیرفته شده است.

این رویداد از روز جمعه ۲۷ مهر در پردیس سینمایی ایرانمال برگزار می‌شود.

