به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، بنابر اعلام دبیرخانه چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، ۷ اثر از سازمان اوج به چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه پیدا کرد.

سازمان اوج با فیلم‌های «تخطی» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، «سلامون» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کمیل ارجمندی، «بیست و یک» به کارگردانی فرزاد رنجبر نظری و تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، «تایپیست» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هادی نوری، «بیگودی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مصطفی اکبرزاده و «دریچه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدابراهیم شهبازی در بخش داستانی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد.

همچنین «آبه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سارا طالبیان در بخش بین‌الملل این جشنواره پذیرفته شده است.

این رویداد از روز جمعه ۲۷ مهر در پردیس سینمایی ایرانمال برگزار می‌شود.