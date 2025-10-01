به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، بنابر اعلام دبیرخانه چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، ۷ اثر از سازمان اوج به چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه پیدا کرد.
سازمان اوج با فیلمهای «تخطی» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، «سلامون» به کارگردانی و تهیهکنندگی کمیل ارجمندی، «بیست و یک» به کارگردانی فرزاد رنجبر نظری و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، «تایپیست» به کارگردانی و تهیهکنندگی هادی نوری، «بیگودی» به کارگردانی و تهیهکنندگی مصطفی اکبرزاده و «دریچه» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمدابراهیم شهبازی در بخش داستانی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد.
همچنین «آبه» به تهیهکنندگی و کارگردانی سارا طالبیان در بخش بینالملل این جشنواره پذیرفته شده است.
این رویداد از روز جمعه ۲۷ مهر در پردیس سینمایی ایرانمال برگزار میشود.
نظر شما