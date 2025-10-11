سند کنشگری فرهنگی و اجتماعی بانوان مازندران تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی شریف تبار ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به ضرورت تکمیل و تفکیک اقدامات ملی و استانی ذیل پنج مسئله کلان و هشتاد مسئله خرد کمیته امور دینی و فرق، تأکید کرد: این اقدام کلیدی میتواند مبنای دقیقتری برای ارزیابی عملکرد دستگاههای مرتبط در راستای راهبردهای تعیین شده فراهم آورد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد استانی و شهرستانی با اعضای کمیته امور دینی و فرق، اظهار کرد: یکی از محورهای مهم در این زمینه، رفع ضعفها در حوزه سبک زندگی اسلامی در نظام خانواده است.
حجتالاسلام شریف در این زمینه گفت: سند کنشگری فرهنگی و اجتماعی بانوان که با همکاری اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و دیگر عزیزان تهیه و نهایی شده است، حدود ۸۰ صفحه دارد و به صورت منطقهای و شهرستانی با محوریت نقش بانوان در کنشگری فرهنگی اجتماعی تدوین شده است و به زودی در جلسهای تخصصی به بحث گذاشته خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین بر ضرورت برنامهریزی ویژه برای تقویت ایمان و باور دینی از طریق اعتکاف تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش ۷۰ درصدی مشارکت نوجوانان در اعتکاف سال گذشته، درخواست دارند جلسه مفصلی در این حوزه برگزار شود تا با همفکری دستگاههای مرتبط، برنامهریزی دقیقتری انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت انتقال مطالبات و مباحث مطرح شده در کمیتهها به شورای فرهنگ عمومی و سطوح بالاتر اشاره کرد و یادآور شد: عدم همافزایی و موازیکاری میان دستگاهها آسیبزا است و باید پیگیری جدی در این زمینه انجام شود.
حجتالاسلام شریف در پایان به موضوع کنگره حوزه فرق اشاره کرد و گفت: متأسفانه کمیته امور دینی در این کنگره نقشی نداشت که لازم است دوستان نسبت به این مسئله پیگیری لازم را انجام دهند تا محصولات استاندارد در موضوعات دینی و مذهبی تهیه و عرضه شود.
