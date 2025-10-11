افت طلای جهانی، ترمز قیمت طلای داخلی را کشید

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ در ادامه روند نوسانی هفته گذشته، با کاهش جزئی قیمتها مواجه شد و اغلب اقلام در محدودههای پایینی روزانه معامله میشوند.
طلای ۱۸ عیار هماکنون با نرخ ۱۱,۰۵۰,۲۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به آغاز روز ۹۲,۵۰۰ تومان (معادل ۰.۸۴ درصد) کاهش دارد. این عیار از کف روزانه ۱۱,۰۴۴,۶۰۰ تومان تا سقف ۱۱,۱۸۶,۶۰۰ تومان نوسان داشته و اکنون در نزدیکی کف روز ایستاده است.
طلای ۲۴ عیار نیز با قیمت ۱۴,۷۳۳,۴۰۰ تومان معامله میشود و افت ۱۲۳,۴۰۰ تومان (۰.۸۴ درصد) را تجربه میکند. دامنه نوسان روزانه آن بین ۱۴,۷۲۶,۰۰۰ تومان تا ۱۴,۹۱۵,۳۰۰ تومان ثبت شده است.
در بازار عمدهفروشان، مثقال طلا با نرخ ۴۷,۸۱۴,۰۰۰ تومان دادوستد میشود و نسبت به ابتدای معاملات ۴۴۵,۰۰۰ تومان (۰.۹۳ درصد) کاهش یافته است؛ نرخ فعلی در محدوده کف روزانه قرار گرفته است.
سکه تمام طرح جدید با نرخ ۱۱۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است؛ افت ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان (۰.۹ درصد) نسبت به ابتدا دارد و با نزدیکشدن به کف روزانه معامله میشود.
سکه بهار آزادی به رقم ۱۰۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان رسیده و ۶۹۰,۰۰۰ تومان (۰.۶۳ درصد) کاهش یافته است.
نیم سکه با نرخ ۶۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان معامله میشود که ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۹۹ درصد) پایین آمده است.
ربع سکه نیز با رقم ۳۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است؛ افت ۹۰۰,۰۰۰ تومان (۲.۶۵ درصد) را تجربه میکند.
سکه گرمی با قیمت ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان معامله میشود که نسبت به ابتدای روز ۱۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۵۹ درصد) کاهش دارد.
