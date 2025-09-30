به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴، بازار طلا و سکه ایران، شاهد روندی عمدتاً مثبت در قیمت‌ها بود؛ هرچند نیم‌سکه و ربع‌سکه با کاهش نسبی در معاملات امروز مواجه شدند. نرخ‌های ثبت‌شده در لحظه تنظیم این گزارش عمدتاً در محدوده‌های بالایی دامنه روزانه قرار دارند و حاکی از تداوم حضور تقاضا در بخش عمده معاملات هستند.

طلای ۱۸ عیار در آستانه سقف روزانه

طلای ۱۸ عیار هم‌اکنون با نرخ ۱۰,۶۴۸,۰۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به ابتدای روز ۱۸۷ هزار تومان، معادل مثبت ۱.۷۹ درصد افزایش یافته است. امروز این عیار بین کف ۱۰,۴۳۷,۴۰۰ تومان و سقف ۱۰,۶۵۵,۶۰۰ تومان نوسان داشته و نرخ فعلی تنها اندکی کمتر از بیشترین قیمت روز در جریان معاملات ایستاده است.

طلای ۲۴ عیار با رشد مشابه

طلای ۲۴ عیار در بازار امروز به ۱۴,۱۹۷,۲۰۰ تومان رسیده و نسبت به قیمت آغازین ۲۵۰ هزار تومان، معادل مثبت ۱.۷۹ درصد افزایش دارد. دامنه نوسانات روزانه این عیار بین ۱۳,۹۱۶,۵۰۰ تومان تا ۱۴,۲۰۷,۳۰۰ تومان ثبت شده و نرخ فعلی کمتر از ۱۰ هزار تومان پایین‌تر از سقف روزانه است.

آبشده در محدوده سقف معاملات

مثقال طلا (آبشده) هم‌اکنون با نرخ ۴۶,۱۱۹,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که ۸۰۵ هزار تومان، معادل مثبت ۱.۷۸ درصد بیشتر از ابتدای روز است و در بازه‌ای بین کف ۴۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان تا سقف ۴۶,۱۵۵,۰۰۰ تومان نوسان داشته و نرخ فعلی به محدوده بالایی این بازه نزدیک است.

سکه تمام طرح جدید

سکه تمام با نرخ زنده ۱۱۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به ابتدای روز ۵۲۰ هزار تومان معادل مثبت ۰.۴۶ درصد افزایش دارد.

نرخ این سکه در معاملات امروز در محدوده‌ای بین ۱۱۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان تا ۱۱۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان حرکت کرده و اکنون در بخشی نزدیک به سقف روزانه ایستاده است.

سکه بهار آزادی با رشد بیش از یک درصد

سکه بهار آزادی (طرح قدیم) هم‌اکنون به ۱۰۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان رسیده و نسبت به آغاز روز بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، معادل مثبت ۱.۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نوسانات روزانه این سکه بین کف ۱۰۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان و سقف ۱۰۶,۵۱۰,۰۰۰ تومان ثبت شده و نرخ فعلی حدود نیمه بالایی بازه روز را حفظ کرده است.

افت در نیم سکه و ربع سکه

نیم‌سکه امروز با قیمت ۶۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که نسبت به ابتدای روز ۳۰۰ هزار تومان، معادل منفی ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

بازه نوسان روزانه آن بین ۵۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان تا ۶۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان بوده و نرخ فعلی در نیمه پایانی بازه قرار دارد.

ربع‌سکه نیز با نرخ زنده ۳۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است و نسبت به ابتدای روز ۹۰۰ هزار تومان، معادل منفی ۲.۶۱ درصد افت کرده است.

دامنه نوسان روزانه آن بین کف ۳۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان و سقف ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان بوده و نرخ فعلی در مجاورت کف روزانه ایستاده است.