دست انداز قیمتی در بازار طلا؛ عقب نشینی ۳ درصدی سکه تمام

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴، بازار طلای ایران در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که روند معاملات از ابتدای روز تا این لحظه کاهشی بوده و نرخ‌ها در تمامی اقلام طلای خام و مسکوکات از سقف‌های روزانه فاصله گرفته‌اند.

در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت‌ها در محدوده‌های میانی تا پایینی دامنه نوسان روزانه قرار دارند، موضوعی که نشانه غلبه فشار فروش بر معاملات امروز است.

افت همزمان در معاملات طلا و آبشده

طلای ۱۸ عیار در حال حاضر به نرخ ۱۰,۱۹۳,۴۰۰ تومان رسیده است؛ این رقم با کاهش ۱۶۰ هزار تومانی نسبت به آغاز روز، افت منفی ۱.۶۱ درصدی را نشان می‌دهد.

نوسانات امروز این عیار بین کف ۱۰,۱۲۸,۱۰۰ تومان و سقف ۱۰,۳۵۶,۴۰۰ تومان ثبت شده و نرخ فعلی در نزدیکی کف روزانه معامله می‌شود.

طلای ۲۴ عیار نیز با رقم ۱۳,۵۹۱,۱۰۰ تومان در حال دادوستد است که نسبت به قیمت آغازین با کاهش ۲۲۰ هزار تومان همراه بوده و افت منفی ۱.۶۱ درصدی را رقم زده است.

دامنه حرکت امروز میان ۱۳,۵۰۴,۰۰۰ تا ۱۳,۸۰۸,۴۰۰ تومان قرار دارد و نرخ کنونی در قسمت پایین این محدوده جای گرفته است.

در بازار مثقال طلا، قیمت آبشده به ۴۴,۱۵۴,۰۰۰ تومان رسیده؛ کاهشی برابر با ۷۵۰,۰۰۰ تومان (منفی ۱.۶ درصد) نسبت به ابتدای روز.

معاملات امروز این کالا بین کف ۴۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان و سقف ۴۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان در جریان بوده و نرخ فعلی کمتر از میانگین روزانه است.

افت محسوس در سکه امامی و دیگر مسکوکات

سکه تمام در این لحظه با نرخ ۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که کاهش ۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان (منفی ۳.۲۲ درصد) نسبت به نرخ آغازین را ثبت کرده است.

نوسانات روزانه این سکه از کف ۱۰۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان تا سقف ۱۱۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان بوده و بهای فعلی در محدوده نزدیک به کف معاملات روز قرار دارد.

سکه بهار آزادی نیز با قیمت ۱۰۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان دادوستد می‌شود که نسبت به شروع روز ۱۰۰ هزار تومان افت کرده است (منفی ۰.۱۰ درصد). این سکه امروز بین ۱۰۳,۳۷۰,۰۰۰ تا ۱۰۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان معامله شده و اکنون در نیمه پایین این بازه است.

نیم‌سکه در حال حاضر با نرخ ۵۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود و کاهش ۸۰۰,۰۰۰ تومان (منفی ۱.۳۵ درصد) را نسبت به قیمت آغازین ثبت کرده است. دامنه امروز نیم‌سکه از ۵۹,۱۶۰,۰۰۰ تا ۵۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان بوده و نرخ فعلی به کف روزانه نزدیک است.

ربع‌سکه نیز با رقم ۳۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان در جریان معاملات حضور دارد؛ ۴۰۰,۰۰۰ تومان کاهش (منفی ۱.۱۶ درصد) نسبت به آغاز روز را تجربه کرده و امروز بین ۳۴,۱۶۰,۰۰۰ تا ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان نوسان داشته است.

سکه گرمی با قیمت ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است. این نرخ که ۳۰۰,۰۰۰ تومان کمتر از قیمت آغاز روز است (منفی ۱.۷۶ درصد)، امروز در محدوده ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ تا ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان تغییر کرده و اکنون بر کف دامنه روزانه قرار دارد.