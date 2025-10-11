به گزارش خبرنگار مهر، نودمین دوره رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان که از هفته گذشته به میزبانی شهر فورده نروژ آغاز شده بود، عصر امروز شنبه با برگزاری رقابت‌های دسته سنگین وزن به پایان رسید و تیم ملی وزنه برداری ایران با کسب ۳۸۸ امتیاز عنوان قهرمانی تیمی را به خود اختصاص داد.

عبدالله بیرانوند در دسته ۷۹ کیلوگرم، ایلیا صالحی‌پور در ۸۸ کیلوگرم، علی عالی‌پور و علیرضا معینی در ۹۴ کیلوگرم، علیرضا نصیری و ابوالفضل زارع در ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در فوق‌سنگین ترکیب تیم ایران را تشکیل دادند.

در این مسابقات علیرضا معینی موفق به کسب مدال طلای یک ضرب و مجموع نقره شد، عالی عالی‌پور هم به مدال نقره یک ضرب رسید. علیرضا نصیری هم موفق به کسب دو مدال نقره در دوضرب و مجموع شد.

آیت شریفی از حضور در مسابقات انصراف داد و علی داودی هم توانست با همان مدال برنز یک ضرب قهرمانی ایران را مسجل کند. با این حال وزنه برداری ایران که امید زیادی داشت عنوان قوی‌ترین مرد جهان را توسط داودی به دست بیاورد، موفق به این کار نشد و این ملی پوش در حرکت دو ضربه نتوانست به مدالی برسد.

به این ترتیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب ۳۸۸ امتیاز پس از ۸ سال عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کرد. آخرین بار تیم ملی وزنه‌برداری ایران در سال ۲۰۱۷ عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد و حالا پس از هشت سال، ملی‌پوشان به این عنوان قهرمانی رسیدند. تیم‌های کره شمالی و آمریکا هم دوم و سوم شدند.