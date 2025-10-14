  1. ورزش
رضازاده: مستحق طلای سنگین وزن بودیم/ داودی می‌تواند طلای المپیک بگیرد

نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری گفت: علی داوودی اگر کتفش در مسابقات قهرمانی جهان اذیت نمی‌کرد، قطعا طلا می‌گرفت، چون در تمرین وزنه‌های خیلی خوبی زده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضازاده نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در مورد عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری در مسابقات جهانی نروژ گفت: میانگین سنی تیم ملی وزنه‌برداری در مسابقات جهانی، تقریباً ۲۲ سال بود. همه کشورها بعد از المپیک جوانگرایی می‌کنند، وزنه‌برداران ما هم همگی جوان بودند و در آینده روی آن‌ها کار می‌شود و در بازی‌های آسیایی و المپیک بتوانند بهترین نتیجه را کسب کنند.

وی در مورد عملکرد داودی در مسابقات جهانی گفت: داودی از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی شده بود و او را اذیت کرد. قطعاً اگر این آسیب دیدگی او را اذیت نمی‌کرد می‌توانست مدال طلا بگیرد و با حریفان ارمنی و بحرینی رقابت کند چون در ایران تمرینات خوبی زده بود. اما در رشته وزنه‌برداری یک مقدار آسیب و درد اجازه نمی‌دهد وزنه‌بردار وزنه بزند. اگر داودی این درد را نداشت صد در صد اول می‌شد. او در آینده هم می‌تواند رکورد جهان را بزند و هم مدال طلای المپیک را بگیرد.

سیده فرزانه شریفی

