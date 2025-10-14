به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضازاده نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در مورد عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری در مسابقات جهانی نروژ گفت: میانگین سنی تیم ملی وزنه‌برداری در مسابقات جهانی، تقریباً ۲۲ سال بود. همه کشورها بعد از المپیک جوانگرایی می‌کنند، وزنه‌برداران ما هم همگی جوان بودند و در آینده روی آن‌ها کار می‌شود و در بازی‌های آسیایی و المپیک بتوانند بهترین نتیجه را کسب کنند.

وی در مورد عملکرد داودی در مسابقات جهانی گفت: داودی از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی شده بود و او را اذیت کرد. قطعاً اگر این آسیب دیدگی او را اذیت نمی‌کرد می‌توانست مدال طلا بگیرد و با حریفان ارمنی و بحرینی رقابت کند چون در ایران تمرینات خوبی زده بود. اما در رشته وزنه‌برداری یک مقدار آسیب و درد اجازه نمی‌دهد وزنه‌بردار وزنه بزند. اگر داودی این درد را نداشت صد در صد اول می‌شد. او در آینده هم می‌تواند رکورد جهان را بزند و هم مدال طلای المپیک را بگیرد.