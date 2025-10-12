علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی وزنهبرداری در مسابقات قهرمانی جهان گفت: ما تیم بسیار جوانی را به این مسابقات اعزام کردیم. میانگین سنی تیم ملی وزنهبرداری برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۲ سال است و قطعاً در آینده از این تیم حرفهای بسیار زیادی خواهید شنید. ما وزنهبردارانی را داشتیم که حضور در این رقابتها اولین تجربه جهانی آنهاست. ایلیا صالحی پور و ابوالفضل زارع دو سال دیگر میتوانند در رده جوانان باشند ولی الان در ترکیب تیم ملی بزرگسالان در مسابقات جهانی به میدان رفتند.
وی گفت: وزنهبرداران ما همگی جوان هستند و تنها به میدانهای زیادی نیاز دارند. ما هم ادعایی نداریم و قطعاً باید روی نقاط قوت و ضعف خودمان بیشتر کار کنیم. اما با توجه به عملکرد وزنهبرداران جوان من به آینده این تیم بسیار امیدوار هستم و قطعاً تا المپیک ۲۰۲۵ لس آنجلس از این تیم خبرهای خوبی خواهید شنید.
جباری در مورد عملکرد علی داوودی و انتشار فیلم شکستن رکورد ۲۶۱ کیلوگرم قبل از مسابقات جهانی عنوان کرد: علی داودی واقعاً شرایط خوبی داشت و حتی دو هفته قبل از اعزام رکورد ۲۶۱ کیلوگرم را در تمرینات زده بود و فیلم آن هم منتشر شده بود. زمانی هم که رکورد ۲۶۱ کیلوگرم را زد، احساس درد در ناحیه کتفش نداشت اما فردای بعد از رکوردشکنی داودی در ناحیه کتف درد احساس کرد و سریع پیگیری کرد. حتی پس از مدتی هم تزریق کرد و تمریناتش را پیگیری میکرد. حتی در نروژ هم تمریناتش را به خوبی پیگیری میکرد و هیچ مشکلی نداشت اما نمیدانم چه اتفاقی افتاد که روز مسابقه او نبود و عملکردش مثل همیشه نبود.
جباری تأکید کرد: البته داودی در روز وزن کشی ۷ کیلوگرم کم کرده بود که هنوز نمیدانم چرا این اتفاق برای او افتاد. داودی از همان روز وزن کشی به خاطر کاهش وزن بهم ریخت و در روز مسابقه هم نتوانست مثل همیشه ظاهر شود. در حالی که داودی در تمریناتی که در نروژ داشت، در یک ضرب وزنه ۱۹۰ کیلوگرم را بالای سر برده بود و در دو ضرب هم ۲۴۰ کیلوگرم را خیلی سبک بالای سر برد. حتی خودش دوست داشت وزنه بیشتر بزند اما به او اجازه ندادیم چون سه روز مانده به مسابقهاش بود و اجازه ندادیم به خودش فشار بیاورد. اما متأسفانه در روز مسابقه به خاطر کاهش وزن بهم ریخته بود و نتوانست وزنهها را بالای سر ببرد.
مربی تیم ملی وزنهبرداری در مورد آیت شریفی و اینکه برای او وزنه انتخاب کردند تا برای داودی زمان بخرند، گفت: شریفی دو هفته قبل از اعزام وزنه ۲۵۰ کیلوگرم را در دوضرب بالای سر برد که همان موقع از ناحیه جلوی ران دچار آسیب دیدگی شد و پس از آن مشخص شد که کمی پارگی پیدا کرده است. از همان موقعه روزی دو بار فیزیوتراپی میرفت و در تمرینات هم قدرتی کار میکرد. با این حال تصمیم گرفتیم که او را به مسابقات اعزام کنیم چون آیت هم تمرینات خیلی خوبی داشت و واقعاً حیف بود که نتوانست در مسابقات وزنه بزند.
جباری ادامه داد: در روز مسابقه هم ما او را در جدول قرار داده بودیم و حتی قرار بود سبک وزنه بزند اما شرایط مصدومیت پایش باعث شد نتواند وزنه بزند. در نهایت چون میدانستیم علی داودی در یک ضرب باید سه حرکت را پشت سر هم بزند، برای آیت وزنه انتخاب کردیم که به نوعی برای داودی زمان بخریم تا او نفس کم نیاورد.
وی گفت: با همه این فراز و فرودها تیم به عنوان قهرمانی تیمی هم رسید و از این بابت خدا را شکر میکنم. قطعاً ما هم ضعفهایی داشتیم و هیچ ادعایی از این بابت نداریم. ما هم باید در آینده بیشتر کار کنیم ولی با توجه به عملکردی که وزنهبرداران ما در مسابقات جهانی داشتند؛ آینده آنها را روشن میبینم و قطعاً از این تیم در آینده حرفهای زیادی خواهید شنید.
مربی تیم ملی وزنهبرداری با توجه به انتقادهایی که از عنوان قهرمانی تیمی میشود، گفت: کاپ قهرمانی را برای امتیاز تیمی به تیم ملی وزنهبرداری ایران دادند و تمام کسانی که به این موضوع انتقاد میکنند به خاطر حب و بعض است. اگر قهرمانی تیمی اهمیت ندارد چرا پس کاپ قهرمانی به ما دادند. ضمن اینکه اصلاً فرض کنیم تیم هم قهرمان نشده باشد، در مسابقات جهانی دو وزنهبردار ما رکورد دنیا را شکستند آیا این موضوع ارزش نداشت؟ کدام یک از آقایانی که امروز به تیم ملی وزنهبرداری میتازند به وزنهبردارانی که رکورد دنیا را جابه جا کردند تبریک گفتند؟ متأسفانه برخی دوست ندارند فدراسیون فعلی وزنه برداری نتیجه بگیرد و همه جوره به دنبال تخریب ما هستند.
جباری گفت: کیانوش رستمی فرزند ایران است و سالها زیرپرچم ایران افتخارآفرینی کرده است؛ او دوست من است و زمانی مربی او بودم و حتی در جریان مسابقات جهانی چندین بار با هم غذا خوردیم، حالا کیانوش به هر دلیلی تصمیم گرفته راه دیگری را انتخاب کند و من به این موضوع کاری ندارم اما همین آقایان موضوع کیانوش رستمی را بارها بزرگنمایی کردند و به آن پرداختند. ولی کدام یک از این آقایان به رکوردشکنی وزنهبرداران ایران اشاره کردند؟ به کدام یک از این وزنهبرداران تبریک گفتند؟ در حالی که میانگین سنی تیم ما ۲۲ سال است و همه وزنهبرداران ما جوان هستند و به روحیه نیاز دارند اما همین آقایان یک تبریک را هم دریغ کردند.
