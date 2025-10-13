کوروش باقری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری در مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: مسابقات با قهرمانی امتیازی تیم ملی ایران پایان یافت و از ۷۲ مدال توزیع‌شده، شش مدال سهم ایران بود. یک مدال طلا و چهار مدال نقره و یک مدال برنز به دست آمد و ترکیب تیم نسبت به سال گذشته تغییراتی داشت. بیرانوند، ایلیا صالحی‌پور و علیرضا نصیری برای نخستین‌بار به تیم اضافه شدند که نشان می‌دهد ترکیب جدیدی شکل گرفته است و نفرات نسبت به سال گذشته متفاوت بودند.

وی افزود: در نهایت نتیجه‌ای که برای وزنه‌برداری ایران حاصل شد، قهرمانی تیمی بود که نقطه عطف برای وزنه‌برداری ایران محسوب می‌شود.اتفاق ارزشمندی که علیرضا معینی در یک ضرب انجام داد و همچنین رکوردشکنی دو ضرب علیرضا نصیری در کنار مدال‌آوران از نکات مثبت این رقابت‌ها بود. البته به لحاظ مدالی آن چیزی که انتظار داشتیم را نتوانستیم کسب کنیم اما در برخی اوزان از جمله دسته آیت شریفی به دلیل مصدومیت نتوانست به نتیجه مطلوب برسد. به نظر من با توجه به اینکه این نخستین تجربه سرمربیگری بهداد سلیمی در مسابقات جهانی بود، در دوره‌های بعدی می‌تواند با تجربه بیشتر عملکرد بهتری ارائه دهد.

باقری در خصوص عملکرد علی داودی و رکوردشکنی غیررسمی او قبل از اعزام گفت: داودی پیش از مسابقات رکورد ۲۶۱ کیلوگرم را در تمرینات ثبت کرده بود که فیلم آن منتشر شد. بعضی از کارشناسان این اقدام را حرکتی تبلیغاتی می‌دانستند، اما از نظر من کار حرفه‌ای نبود، زیرا معمولاً رکوردهای تمرینی پس از مسابقات اعلام می‌شود و رکورد رسمی تنها همان است که در مسابقه ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: به نظر من آن رکوردشکنی باعث تشدید مصدومیت داودی نشد. داوودی از بهترین بدن‌های چند سال اخیر خود را داشت و در دوضرب شرایط بسیار خوبی داشت. البته در روزهای پایانی شنیدم که در ناحیه کتف احساس ناراحتی داشت. بهداد سلیمی هم اشاره کرد که وزن داودی کمی پایین آمده بود و همین کاهش وزن در چند روز آخر باعث افت بدنش شد. شاید مراقبت کافی انجام نشده باشد و همین موضوع در نهایت عملکرد او را در مسابقه تحت تأثیر قرار داد.

کارشناس وزنه‌برداری درباره آیت شریفی و انتخاب وزنه برای او در شرایطی که از مسابقات انصراف داد، گفت: برنامه تیم ملی از ابتدا این نبود که برای داودی زمان بخرند. شرایط طوری بود که نمی‌شد جایگزینی برای شریفی انتخاب کند. مشابه این شرایط در گذشته هم وجود داشت، زمانی که بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در سنگین‌وزن در مسابقات حضور پیدا می‌کردند این دو نفر یکدیگر را حمایت می‌کردند. در این مورد هم مصدومیت آیت شریفی پیش آمد و این طور نبود که از قبل چنین برنامه‌ای در نظر گرفته باشند. بنابراین این اتفاق پیش‌بینی نشده باعث شد تا کادر فنی با ذکاوت از شرایط استفاده کند.

وی درباره قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران و برخی انتقادها مبنی بر اینکه در وزنه‌برداری قهرمانی تیمی اهمیت زیادی ندارد، خاطرنشان کرد: به نظر من باید هر موفقیتی را به اندازه اهمیتش دید. اگر قهرمانی تیمی بی‌اهمیت بود، ایران بعد از ۴۵ دوره حضور در این مسابقات، تنها دو بار به عنوان قهرمانی نمی‌رسید و به تعداد عناوین بیشتری می‌رسید. پس همین موضوع نشان می‌دهد این قهرمانی ارزشمند است، اما نباید تمام ارزیابی‌ها را صرفاً بر پایه آن قرار دهیم و این تفکر اشتباه است. ما باید جایگاه مدالی و امتیازی توجه کنیم. این دو موضوع اهمیت خاص خودش را دارد. قطعاً کسب عنوان قهرمانی برای دومین بار آن هم بعد از ۸ سال ناکامی موضوعی قابل تحسین است اما این موفقیت نباید باعث نادیده گرفتن ضعف‌ها شود. قطعاً ایراداتی وجود داشته و باید از نظر مدالی در جایگاه بالاتری قرار می‌گرفتیم و نیاز به کار بیشتری داریم.

باقری گفت: با توجه به این موارد قطعاً اگر قهرمان شدن راحت بود ما پیش از این به کرات به این عناوین می‌رسیدیم، بنابراین نباید آن را کوچک بشماریم و من کسب این عنوان قهرمانی را به خانواده وزنه‌برداری تبریک می‌گویم. این دومین قهرمانی تیم ملی ایران در تاریخ مسابقات جهانی است و طی هشت سال گذشته تکرار نشده بود. از این نظر بسیار مهم است. از اولین دوره مسابقات جهانی در سال ۱۸۹۱ تاکنون تنها دوبار قهرمان شده‌ایم و این اتفاق ارزش زیادی دارد. با این حال نباید بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شود، بلکه باید در کنار نقدها و تحلیل‌ها به شکل واقعی دیده شود.

وی درباره آینده تیم ملی وزنه‌برداری گفت: با شرایط کنونی و سه سال مانده به المپیک، وضعیت تیم قابل دفاع است اما باید روند پیشرفت سریع‌تر شود تا بتوان با اطمینان از مدال‌آوری در المپیک آینده صحبت کنیم. پیشرفت‌ها مثبت بوده و اگر سرعت آن بیشتر شود، در آینده مدال‌های بهتری کسب خواهیم کرد. انتقاد یا حتی بزرگ‌نمایی اگر با نیت سازنده باشد ایرادی ندارد، اما نباید واقعیت‌ها کوچک یا بزرگ جلوه داده شود.