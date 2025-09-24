زلنسکی: از شنیدن سخنان ترامپ تعجب کردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که از شنیدن سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متعجب شده است.

ترامپ روز سه شنبه بعد از دیدار با زلنسکی در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل گفت که این احتمال وجود دارد اوکراین بتواند در همان شرایط قبل از آغاز جنگ سال ۲۰۲۲ قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: بعد از بررسی و درک اوضاع نظامی و اقتصادی اوکراین و روسیه معتقدم که اوکراین با حمایت اتحادیه اروپا می‌تواند بجنگد و به شرایط قبل از جنگ برگردد و خاک خود را از روسیه پس بگیرد.

این در حالی است که زلنسکی در پایان اوت گذشته گفته بود که اوکراین هرگز نخواهد توانست خاک خود را با روش‌های نظامی پس بگیرد.