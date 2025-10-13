به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز دوشنبه در نشست شرم الشیخ در خصوص غزه در سخنانی اعلام کرد: ما شاهد لحظه تاریخی بی نظیری هستیم و امیدواریم که این توافق صفحه دردناکی از تاریخ بشریت را تمام کند. راهکار (موسوم به) دو دولتی تنها راه برای تحقق خواسته‌های مشروع فلسطینی- اسرائیلی است.

رئیس جمهور مصر در این خصوص ادامه داد: امنیت ملت‌ها با زور و قدرت نظامی محقق نمی‌شود بلکه با صلح برآورده می‌شود و صلح گزینه راهبردی ماست. حق تعیین سرنوشت برای ملت فلسطین محفوظ است و ملت فلسطین باید از آزادی برخوردار باشند و حق تعیین سرنوشت داشته باشند. صلح به وسیله دولت‌ها بنا نمی‌شود بلکه این ملت‌ها هستند که صلح را بنا می‌کنند. گزینه مشترک ملت‌ها صلح است.

عبدالفتاح السیسی اضافه کرد: طی روزهای آینده بر اساس بنیان نهادن پایه‌های مشترک برای بازسازی غزه اقدام خواهیم کرد. آینده درخشانی برای منطقه پیش‌بینی می‌کنیم. خواهان خاورمیانه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی هستیم. باید توافق غزه اجرایی شود و راهکار دو دولتی انجام شود و سند تاریخی را نیز امروز در این ارتباط امضا کردیم.