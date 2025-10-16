به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی دولت موقت افغانستان مدعی شد که پاکستان آتش بس بین دو طرف را نقض و خاک این کشور را هدف حمله خمپاره ای قرار داده است.

این مقام ارشد دولت طالبان در مصاحبه با الجزیره افزود: از پاکستان می خواهیم که به آتش بس پایبند باشد، در غیر این صورت عواقب آن به عهده این کشور خواهد بود.

خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک منبع پزشکی اعلام کرد که قبل از برقراری آتش بس بین افغانستان و پاکستان، ۴۰ غیرنظامی در درگیری های مرزی بین دو کشور کشته شده اند.

در خبری دیگر، یک منبع امنیتی افغانستانی در گفتگو با الجزیره از آزادی ۵ اسیر پاکستانی خبر داد که روز گذشته در درگیری های مرزی بین دو طرف به اسارت درآمده بودند.

وزارت امور خارجه پاکستان دیروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با دولت موقت افغانستان درباره آتش‌بس موقت ۴۸ ساعته به توافق رسیده است.