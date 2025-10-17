تمدید آتش بس بین افغانستان و پاکستان تا پایان مذاکرات دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مسئول دولت افغانستان اعلام کرد که تا زمان پایان مذاکرات بین دو کشور، آتش بس موقت با طرف پاکستانی تمدید خواهد شد.

پیش از این وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای از حملات طالبان به خاک پاکستان ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: طالبان به جای متهم کردن، باید به تعهدات خود مبنی بر عدم اجازه استفاده از خاک خود برای انجام حملات تروریستی علیه سایر کشورها عمل کند. نیروهای ما حملات را در امتداد مرز با افغانستان دفع کردند و خسارات سنگینی به طالبان پاکستان و گروه‌های تروریستی وابسته به آن وارد کردند.

وزارت خارجه پاکستان اضافه کرد: ما در واکنش به حملات طالبان پاکستان نهایت احتیاط را به کار گرفتیم تا از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کنیم. حملات شبه‌نظامیان طالبان پاکستان با هدف بی‌ثبات کردن مرز بین پاکستان و افغانستان و تضعیف روحیه حسن همجواری بین دو کشور همسایه انجام می‌شود.

اسلام آباد در ادامه افزود: طرفین پاکستانی و افغانستانی در طول آتش‌بس موقت تمام تلاش خود را برای دستیابی به یک راه‌حل سازنده از طریق گفتگو انجام دادند. ما به دیپلماسی اعتقاد داریم و به نظارت بر اوضاع ادامه می‌دهیم. تمام تلاش خود را برای محافظت از کشورمان انجام خواهیم داد.

این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت افغانستان چهارشنبه اعلام کرد که به درخواست و تاکید پاکستان، آتش بس ۴۸ ساعته میان دو کشور از ساعت ۵:۳۰ عصر امروز چهارشنبه (به وقت محلی) به اجرا گذاشته می‌شود. زمان این آتش بس عصر امروز به پایان رسید، اما بنا به اعلام این منبع دولتی افغانستان، آتش بس تا زمان نتیجه بخشی مذاکرات ادامه خواهد داشت.