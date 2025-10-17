  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

بیانیه وزارت خارجه پاکستان در پایان آتش‌بس ۴۸ ساعته با افغانستان

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: پاکستان و افغانستان در طول آتش‌بس موقت تمام تلاش خود را برای دستیابی به یک راه‌حل سازنده از طریق گفتگو انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خارجه پاکستان امروز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما نگرانی خود را از حملات طالبان به خاک پاکستان ابراز می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: طالبان به جای متهم کردن، باید به تعهدات خود مبنی بر عدم اجازه استفاده از خاک خود برای انجام حملات تروریستی علیه سایر کشورها عمل کند. نیروهای ما حملات را در امتداد مرز با افغانستان دفع کردند و خسارات سنگینی به طالبان پاکستان و گروه‌های تروریستی وابسته به آن وارد کردند.

وزارت خارجه پاکستان اضافه کرد: ما در واکنش به حملات طالبان پاکستان نهایت احتیاط را به کار گرفتیم تا از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کنیم. حملات شبه‌نظامیان طالبان پاکستان با هدف بی‌ثبات کردن مرز بین پاکستان و افغانستان و تضعیف روحیه حسن همجواری بین دو کشور همسایه انجام می‌شود.

اسلام آباد در ادامه افزود: طرفین پاکستانی و افغانستانی در طول آتش‌بس موقت تمام تلاش خود را برای دستیابی به یک راه‌حل سازنده از طریق گفتگو انجام دادند. ما به دیپلماسی اعتقاد داریم و به نظارت بر اوضاع ادامه می‌دهیم. تمام تلاش خود را برای محافظت از کشورمان انجام خواهیم داد.

این در حالیست که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت افغانستان چهارشنبه اعلام کرد که به درخواست و تاکید پاکستان، آتش بس ۴۸ ساعته میان دو کشور از ساعت ۵:۳۰ عصر امروز چهارشنبه (به وقت محلی) به اجرا گذاشته می‌شود.

کد خبر 6625109

