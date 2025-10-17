  1. بین الملل
رویترز: ۷ نظامی پاکستان نزدیک مرز با افغانستان کشته شدند

خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی ادعا کرد: ۷ نظامی پاکستان نزدیک مرز با افغانستان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات امنیتی پاکستان مدعی شد که در حمله انتحاری در نزدیکی مرز افغانستان ۷ نظامی پاکستانی کشته شدند.

از سوی دیگر، خبرگزاری طلوع از حمله مسلحانه به نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی خبر داد و اعلام کرد که منابع امنیتی از حمله افراد مسلح وابسته به تی‌تی‌پی به نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی خبر داده‌اند.

آنطور که این رسانه مدعی شده است، یک مهاجم با خودروی بمب‌گذاری شده به قلعه خدی حمله کرد و سپس گروهی از مهاجمان با نظامیان پاکستانی درگیر شدند.

درگیری شدید میان نیروهای تی‌تی‌پی و ارتش پاکستان ادامه دارد.
