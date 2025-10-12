به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگ‌ترین رویداد سفیران تعالی سازمانی کشور با عنوان «عرصه یادگیری سفیران تعالی» با هدف تبادل تجربه، یادگیری متقابل، گسترش فرهنگ تعالی و ارتقای سطح بلوغ سازمانی کشور به مدت دو روز در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه این رویداد، مهندس ایمان عتیقی، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، طی سخنانی خطاب به مدیران شاغل در منطقه گل‌گهر اظهار داشت: شما به‌عنوان رهبران الهام‌بخش این مجموعه، باید انگیزه لازم برای رسیدن به جایگاه واقعی گل گهر در سطح ملی و بین‌المللی را به کارکنان القا کنید.

وی با اشاره به نقشه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در منطقه گل‌گهر افزود: این نقشه ۱۵ سال پیش تنها پیشنهادی روی کاغذ بود، اما امروز شاهد اجرای کامل و موفق آن هستیم؛ دستاوردی که بدون همدلی، همراهی و تلاش کارکنان امکان‌پذیر نبود.

ایمان عتیقی، اظهار داشت: تنها برای رضای خدا کار کنید و با پشتکار و تلاش، حقانیت خود را به کشور و مردم اثبات کنید.

در ادامه این مراسم، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور، ضمن قدردانی از دستاوردهای گل‌گهر اظهار داشت: امروز بزرگ‌ترین گردهمایی کشور در حوزه تعالی سازمانی را در شرکت گل‌گهر شاهد بودیم.

دکتر قاسم خرمی، با اشاره به اینکه فلسفه وجودی سازمان مدیریت صنعتی، تربیت مدیرانی برای آینده کشور است که بتوانند ایران را به جایگاه واقعی خود برسانند افزود: مهندس عتیقی از مدیران موفق، متعهد و اخلاق‌مدار کشور است که باور عمیق به تعالی سازمانی دارد؛ ازاین‌رو شرکت گل‌گهر در ارزیابی‌های سازمان مدیریت صنعتی به‌طور چشمگیری درخشیده است.

وی با بیان اینکه تعالی سازمانی به معنای افزایش پایداری و موفقیت شرکت‌ها در شرایط دشوار است، تصریح کرد: این سازمان مأموریت یافته تا هزار مدیر موفق کسب‌وکار را متناسب با شرایط امروز کشور تربیت کند.

در ادامه این برنامه، تعدادی از اساتید برجسته به ارائه تجربیات و دستاوردهای خود پرداختند.

همچنین در پایان این رویداد، از ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت‌های منطقه گل‌گهر تقدیر به عمل آمد.

روز دوم رویداد در قالب پنل‌های تخصصی با محوریت موضوعاتی همچون چالش‌های استقرار مدل‌های تعالی، خودارزیابی و بهبود فرآیند حضور در جایزه تعالی در قالب شش کارگروه تخصصی برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن تبادل نظر، راهکارهای عملی برای ارتقای سطح تعالی ارائه دادند.