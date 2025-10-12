تعطیلی دولت، نظامیان آمریکایی را به صف غذای رایگان کشاند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از Military.com، در پی تداوم تعطیلی دولت آمریکا که به تنگنای مالی بسیاری از کارمندان فدرال و نظامیان این کشور منجر شده است، برخی مراکز توزیع غذای رایگان در سراسر آمریکا با افزایش ۳۰ درصدی مراجعهکنندگان مواجه شدهاند.
دولت آمریکا اول اکتبر به دلیل اختلافات سیاسی میان جمهوریخواهان و دموکراتها در کنگره تعطیل شد و هماکنون در دوازدهمین روز به سر میبرد. دموکراتها خواستار دریافت ضمانتهایی درباره یارانههای بیمه درمان هستند و در سوی مقابل، قانونگذاران جمهوریخواه و کاخ سفید، مخالفان را متهم به تحریک و تهییج مهاجران غیرقانونی کردهاند.
شکست در مذاکرات به تهدیدهای از جانب دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رهبران حزب جمهوریخواه منجر شده مبنی بر اینکه ممکن است حقوق معوقه به حدود ۷۵ هزار کارمند فدرال پرداخت نشود. این تعطیلی بر دیگر جنبههای زندگی روزمره مردم نیز از جمله سفرهای هوایی، پارکهای ملی و برنامه غذایی مکمل برای زنان، نوزادان و کودکان (WIC) تأثیر گذاشته است.
پرسنل نظامی و خانوادههایشان نیز قربانی بیعملی سیاستمداران شدهاند. انجمن Y.M.C.A. نیروهای مسلح که در سال ۱۸۶۱ در دوران جنگ داخلی آمریکا تأسیس شد تا به سربازان بیمار و زخمی کمکرسانی کرده و آرامش ببخشد، جامعه نظامی را تشویق کرده است تا از برنامههای کمک غذایی و سایر حمایتها بهرهمند شوند؛ برنامههایی که در کوتاهمدت میتوانند فشار مالی ناشی از تأخیر در پرداختها را کاهش دهند.
به گفته یکی از مدیران ارشد این انجمن، از هفته گذشته در فعالیتهای معمول این انجمن، شاهد افزایش تقاضا بوده است و در نتیجه، غذاها کمی سریعتر از حد معمول تمام شد. وی اضافه کرد که «کایلین واقع در ایالت تگزاس، حدود ۳۴ درصد افزایش داشته که اولین مرکز توزیع غذا پس از تعطیلی (دولت) بود.»
رویترز هفته گذشته با اشاره به پیشنویس اسنادی که رؤیت کرده است، نوشت که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه عدم پرداخت حقوق معوق کارکنان فدرالی است که بهدلیل تعطیلی دولت، به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند.
به نوشته رویترز، ترامپ، که تهدید خود مبنی بر تعدیل نیروی کار فدرال در جریان تعطیلی دولت را عملی کرده و بیش از چهار هزار تن از کارکنان فدرال تعدیل شدهاند.
به گفته سخنگویان دولت فدرال، اخراجها در وزارت خزانهداری، سازمان بهداشت، خدمات درآمد داخلی و معاونتهای وزارت آموزش و پرورش، بازرگانی و واحد امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی آغاز شده است اما گستره دقیق این اخراجها هنوز مشخص نیست. پیشتر قرار بود که حدود ۳۰۰ هزار کارمند غیرنظامی فدرال امسال به دلیل کارزار کوچکسازی دولت که اوایل سال توسط ترامپ آغاز شد، شغل خود را ترک کنند.
نظر شما