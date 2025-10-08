  1. بین الملل
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۷

طرح ترامپ برای عدم پرداخت حقوق معوق کارکنان پس از پایان تعطیلی دولت!

رویترز نوشته است که دولت آمریکا در حال بررسی خودداری احتمالی از پرداخت حقوق کارمندان فدرالی است که در پی تعطیلی دولت اجبارا به مرخصی رفته‌اند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رویترز با اشاره به پیش‌نویس اسنادی که رویت کرده است، نوشت که دولت دونالد ترامپ، در حال بررسی گزینه عدم پرداخت حقوق معوق کارکنان فدرالی است که به‌دلیل تعطیلی دولت، به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند.

به نوشته رویترز، طبق این طرح دولت آمریکا، پرداخت حقوق به کارکنانی که در مرخصی اجباری به سر می‌برند، پس از پایان تعطیلی دولت الزامی نیست.

رویترز اضافه کرد که در نتیجه این طرح، حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت در خطر عدم دریافت حقوق معوق خود در طول تعطیلی دولت هستند.

دولت فدرال آمریکا از اول اکتبر به دلیل عدم اجماع در مجلس سنا بر سر لایحه بودجه تعطیل شده است. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها یکدیگر را بابت این تعطیلی مقصر خوانده ‌و می‌گویند که طرف دیگر با اهداف سیاسی قصد طولانی کردن این تعطیلی را دارد.

