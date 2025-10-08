طرح ترامپ برای عدم پرداخت حقوق معوق کارکنان پس از پایان تعطیلی دولت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رویترز با اشاره به پیش‌نویس اسنادی که رویت کرده است، نوشت که دولت دونالد ترامپ، در حال بررسی گزینه عدم پرداخت حقوق معوق کارکنان فدرالی است که به‌دلیل تعطیلی دولت، به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند.

به نوشته رویترز، طبق این طرح دولت آمریکا، پرداخت حقوق به کارکنانی که در مرخصی اجباری به سر می‌برند، پس از پایان تعطیلی دولت الزامی نیست.

رویترز اضافه کرد که در نتیجه این طرح، حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت در خطر عدم دریافت حقوق معوق خود در طول تعطیلی دولت هستند.

دولت فدرال آمریکا از اول اکتبر به دلیل عدم اجماع در مجلس سنا بر سر لایحه بودجه تعطیل شده است. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها یکدیگر را بابت این تعطیلی مقصر خوانده ‌و می‌گویند که طرف دیگر با اهداف سیاسی قصد طولانی کردن این تعطیلی را دارد.