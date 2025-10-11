اخراج بیش از ۴۰۰۰ کارمند فدرال در خاموشی دولت؛ ترامپ: دموکراتها مقصرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که تهدید خود مبنی بر تعدیل نیروی کار فدرال در جریان تعطیلی دولت را عملی کرده است، میگوید که دموکراتها مقصر این تصمیم او هستند.
به گفته سخنگویان، اخراجها در وزارت خزانهداری، سازمان بهداشت، خدمات درآمد داخلی و معاونتهای وزارت آموزش و پرورش، بازرگانی و واحد امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی آغاز شده است اما گستره دقیق این اخراجها هنوز مشخص نیست. پیشتر قرار بود که حدود ۳۰۰ هزار کارمند غیرنظامی فدرال امسال به دلیل کارزار کوچکسازی دولت که اوایل سال توسط ترامپ آغاز شد، شغل خود را ترک کنند.
ترامپ در مراسمی در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که «آنها این ماجرا را شروع کردند» و تعدیلها را «دموکرات-محور» خواند. جمهوریخواهان ترامپ در هر دو مجلس کنگره اکثریت را دارند، اما برای تصویب هر لایحهای جهت تامین بودجه دولت، به رای دموکراتها در سنا نیاز دارند. دموکراتها خواستار تمدید یارانههای بیمه درمانی هستند و استدلال میکنند که هزینههای درمانی برای ۲۴ میلیون آمریکایی که تحت پوشش قانون «مراقبت مقرونبهصرفه» هستند، به شدت افزایش خواهد یافت.
ترامپ بارها در جریان بنبست حزبی و تعطیلی دولت که دیروز وارد دهمین روز خود شد، تهدید به اخراج کارمندان فدرال کرده و گفته است که دولتش عمده بخشهایی از دولت که مورد حمایت دموکراتها هستند را هدف قرار خواهد داد.
رئیس جمهور آمریکا همچنین دستور توقف دست کم ۲۸ میلیارد دلار بودجه زیرساختی برای نیویورک، کالیفرنیا و ایلینوی را صادر کرده است؛ ایالتهایی که جمعیت قابلتوجهی از رایدهندگان دموکرات و منتقدان دولت او را در خود جای دادهاند.
وزارت دادگستری در پروندهای قضایی اعلام کرد که بیش از چهار هزار و ۲۰۰ کارمند فدرال در هفت سازمان شامل بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر در وزارت خزانهداری و دست کم هزار و ۱۰۰ نفر در وزارت بهداشت و خدمات انسانی، اخطاریه اخراج دریافت کردهاند.
