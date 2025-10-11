افزایش دوباره بهای طلا با تشدید تنش تجاری آمریکا و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا که در معاملات روز جمعه کمی از مرز ۴۰۰۰ دلار پایینتر آمده بود، دوباره افزایش یافت. هشدار دونالد ترامپ درباره تعرفههای جدید بر واردات از چین، تقاضا برای خرید طلا بهعنوان یک پشتوانه ایمن را بالا برد.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۱.۰۳ درصد افزایش به ۴۰۱۷ دلار و ۷۹ سنت رسید. بهای معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با رشد ۰.۷۰ درصدی به ۴۰۰۰ دلار و ۴۰ سنت افزایش یافت.
ترامپ روز جمعه اعلام کرد دلیلی برای دیدار با رئیسجمهور چین در دو هفته آینده در کره جنوبی نمیبیند و ایالات متحده در حال بررسی افزایش قابلتوجه تعرفهها بر واردات کالاهای چینی است.
در پی انتشار این خبر، قیمت طلا از مرز ۴۰۰۰ دلار گذشت و به ۴۰۲۲ دلار و ۵۲ سنت رسید. تشدید دوباره جنگ تجاری بین دو کشور باعث افت شاخص دلار و افزایش جذابیت داراییهای ایمن از جمله طلا شده است. شاخص ارزش دلار با کاهش ۰.۰۵ درصدی همراه بوده و همین امر خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر کرده است.
بازارهای جهانی علاوه بر تنشهای واشنگتن و پکن، احتمال فروپاشی دولت فرانسه و تداوم تعطیلی بخشی از دولت آمریکا را نیز رصد میکنند. پیشبینی فعالان بازار از تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ماههای اکتبر و دسامبر نیز به افزایش تقاضای طلا دامن زده است.
طلا که روز چهارشنبه به رکورد ۴۰۵۹ دلار رسیده بود، همچنان بهعنوان پشتوانهای ایمن در دورههای بیثباتی اقتصادی شناخته میشود. خرید گسترده بانکهای مرکزی، ورود سرمایه به صندوقهای سرمایهگذاری طلا، انتظارات برای کاهش نرخ بهره و نگرانی از تعرفههای جدید آمریکا از مهمترین عوامل رشد قیمت فلز زرد عنوان میشود.
نقره نیز تحت تأثیر همین عوامل و افزایش تقاضا رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. قیمت نقره امروز با افزایش ۰.۱۹ درصدی به ۴۷ دلار و ۲۵ سنت رسید. بهای پلاتین اما با کاهش ۱.۷۴ درصدی در سطح ۱۵۹۷ دلار معامله میشود.
از ابتدای سال ۲۰۲۵، تشدید تنشهای تجاری میان آمریکا و چین و همزمان سیاستهای انبساطی فدرال رزرو، موجب افزایش بیسابقه قیمت طلا در بازارهای جهانی شده است. طلا در ماه سپتامبر برای نخستین بار از رکورد تاریخی ۴۰۰۰ دلار عبور کرد و نوسانات اخیر ناشی از نگرانیهای ژئوپولیتیکی، تعطیلی دولت آمریکا و رشد خرید بانکهای مرکزی، موقعیت این فلز را بهعنوان امنترین دارایی جهانی تقویت کرده است.
