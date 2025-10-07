کاخ سفید دوباره هشدار اخراج صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با ورود آمریکا به هفتمین‌ روز تعطیلی دولت فدرال، کاخ سفید اعلام کرد که ممکن است ادامه این روند به اخراج گسترده کارکنان دولتی منجر شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشتر گفته بود که روند اخراج گسترده کارکنان دولتی در آمریکا آغاز شده اما کاخ سفید در اعلان کنونی خود از این ادعا عقب نشینی کرده و گفته که این روند هنوز کلید نخورده است.

سنای آمریکا که اتفاقا دست جمهور خواهان و هم حزبی های ترامپ است، تا کنون ۵‌ بار پیشنهاد تأمین مالی دولت برای اتمام تعطیلی را رد کرده است.

یکی از اختلافات کنونی در سنا تأمین مالی یارانه برای بیمه درمانی ۲۴ میلیون نفر در این کشور است که جمهوری خواهان به شدت با آن مخالف بوده و بر عکس دموکرات ها به طور جدی به دنبال اجرای آن هستند.

نکته جالب اینکه کار تعطیلی دولت فدرال به جایی رسیده که گفته های ترامپ و سنا در انجام اصل مذاکره هم همخوانی ندارد. ترامپ اعلام کرده که مذاکرات در حال انجام است اما چاک شومر، سناتور برجسته دموکرات، اما می گوید مذاکراتی در جریان نیست‌.

تقابل دولت و سنای آمریکا به مسدود شدن تأمین ۱.۷ تریلیون دلار بودجه برای دولت منجر شده که معادل یک چهارم بودجه مصرفی دولت آمریکا در سال است و بخش قابل توجهی از آن صرف پرداخت برنامه های بازنشستگی و خدمات سلامت در کنار پرداخت بهره بدهی ۳۷.۸ تریلیون دلار آمریکا می شود.