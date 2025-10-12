  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

بزرگداشت حافظ بزرگداشت قرآن است

بزرگداشت حافظ بزرگداشت قرآن است

به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب بازنشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آیین گشایش کنگره جهانی حافظ فرمودند: حافظ بدون شک، درخشان‌ترین ستاره‌ فرهنگ فارسی است - شعر فارسی، - در طول این چندین قرن تا امروز نداریم هیچ شاعری را که به قدر حافظ، در اعماق و زوایای جامعه‌ ما و ذهن و دل ملت ما نفوذ کرده باشد و حضور داشته باشد. شاعرِ همه‌ قرن‌هاست و همه‌ قشرهاست. از عرفای بی‌خود از خودِ مجذوبِ جلوه‌های الهی، تا ادیبان و شاعران خوش‌ذوق، تا رندان بیسر و پا و تا مردان و زنان معمولی جامعه‌ ما، هر کدام در حافظ سخن دل خود را یافتند و به زبان او، شرح حال و وصف حال خود را سرودند. شاعری که دیوان او تا امروز هم، پرفروشترین کتاب و پرنشرترین کتاب، بعد از قرآن است و دیوان او در همه جای این کشور و در بسیاری از خانه‌ها - یا بیشتر خانه‌ها - با قداست و حرمت، در کنار کتاب الهی گذاشته شده است. شاعری که لفظ و معنا را و قالب و محتوا را با هم به اوج رسانده و در هر مقوله‌ای که سخن رانده، زبده‌ترین و موجزترین و شیرین‌ترین را گفته است. امروز بزرگداشت این شاعر است.

دیوان حافظ مستفاد از قرآن است. پس بزرگداشت از حافظ، بزرگداشت از فرهنگ قرآنی، اسلامی، ایرانی و آن اندیشه‌های نابی است که در این دیوان کوچک گردآوری شده و به بهترین و شیواترین زبان ادا شده است. ۱۳۶۷/۰۸/۲۸

بزرگداشت حافظ بزرگداشت قرآن است!

کد خبر 6619584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها