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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

گرامیداشت پژوهشگر فلسطین برگزار می‌شود

گرامیداشت پژوهشگر فلسطین برگزار می‌شود

 آیین بزرگداشت چهره‌ ماندگار اندیشه‌ مقاومت، استاد شمس‌الدین رحمانی در باغ کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت استاد شمس‌الدین رحمانی، پژوهشگر و اندیشمند برجسته حوزه مقاومت و فلسطین‌شناسی، روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ در باغ کتاب تهران، سالن شماره ۸ برگزار می‌شود.

استاد شمس‌الدین رحمانی، متولد ۱۳۲۴ در تهران، از چهره‌های پیشگام در عرصه پژوهش‌های مربوط به فلسطین و صهیونیسم‌شناسی در ایران است. او پس از سال‌ها فعالیت فرهنگی و پژوهشی در حوزه اندیشه مقاومت، با نگارش آثاری چون فرهنگ و زبان، لولای سه قاره، نظم نوین جهانی، جنایات جهانی، ماهیت سازمان ملل، خفاش و شب و پانصد و پنجاه و پنج سهمی مهم در تبیین و گسترش گفتمان بیداری و آگاهی نسبت به نظام سلطه و مسئله فلسطین داشته است.

این مراسم با حضور جمعی از پژوهشگران و فعالان فرهنگی فرصتی برای پاسداشت تلاش‌های فکری و فرهنگی استاد رحمانی در تبیین مبانی مقاومت، بیداری اسلامی و حمایت از آرمان فلسطین است.

حضور علاقه‌مندان، پژوهشگران و نسل جوان در این برنامه، ادای دینی است به اندیشه‌های اصیل مقاومت و احیای میراث فکری استاد رحمانی.

کد مطلب 6640976
زینب آزاد

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