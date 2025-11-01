به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت استاد شمس‌الدین رحمانی، پژوهشگر و اندیشمند برجسته حوزه مقاومت و فلسطین‌شناسی، روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ در باغ کتاب تهران، سالن شماره ۸ برگزار می‌شود.

استاد شمس‌الدین رحمانی، متولد ۱۳۲۴ در تهران، از چهره‌های پیشگام در عرصه پژوهش‌های مربوط به فلسطین و صهیونیسم‌شناسی در ایران است. او پس از سال‌ها فعالیت فرهنگی و پژوهشی در حوزه اندیشه مقاومت، با نگارش آثاری چون فرهنگ و زبان، لولای سه قاره، نظم نوین جهانی، جنایات جهانی، ماهیت سازمان ملل، خفاش و شب و پانصد و پنجاه و پنج سهمی مهم در تبیین و گسترش گفتمان بیداری و آگاهی نسبت به نظام سلطه و مسئله فلسطین داشته است.

این مراسم با حضور جمعی از پژوهشگران و فعالان فرهنگی فرصتی برای پاسداشت تلاش‌های فکری و فرهنگی استاد رحمانی در تبیین مبانی مقاومت، بیداری اسلامی و حمایت از آرمان فلسطین است.

حضور علاقه‌مندان، پژوهشگران و نسل جوان در این برنامه، ادای دینی است به اندیشه‌های اصیل مقاومت و احیای میراث فکری استاد رحمانی.