به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ۴۰۰ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه صبح امروز به سمت گذرگاههای کرم ابوسالم و العوجه حرکت کردند تا پس از انجام بازرسیها، وارد نوار غزه شوند.
تاکنون ۹۰ کامیون از گذرگاه رفح و از سمت مصر وارد گذرگاههای کرم ابوسالم و العوجه شدهاند.
این برای نخستین بار از ماه مارس گذشته تاکنون به شمار میرود که کمکهای انسانی وارد گذرگاه العوجه میشوند. خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که تعدادی از این کامیونها وارد شهر غزه شدهاند.
گفته میشود قرار است گذرگاه رفح روز سه شنبه برای خروج بیماران و زخمیها از غزه باز شود. بر اساس توافق صورت گرفته میان حماس و رژیم صهیونیستی قرار است روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمکهای انسانی وارد نوار غزه شوند.
