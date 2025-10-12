  1. بین الملل
ورود کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی به شهر غزه+ تصاویر

گزارش‌های رسانه‌ای از حرکت صدها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به سمت گذرگاه‌های کرم ابوسالم و العوجه برای ورود به نوار غزه و همچنین ورود تعدادی از این کامیون ها به شهر غزه حکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ۴۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه صبح امروز به سمت گذرگاه‌های کرم ابوسالم و العوجه حرکت کردند تا پس از انجام بازرسی‌ها، وارد نوار غزه شوند.

تاکنون ۹۰ کامیون از گذرگاه رفح و از سمت مصر وارد گذرگاه‌های کرم ابوسالم و العوجه شده‌اند.

این برای نخستین بار از ماه مارس گذشته تاکنون به شمار می‌رود که کمک‌های انسانی وارد گذرگاه العوجه می‌شوند. خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که تعدادی از این کامیون‌ها وارد شهر غزه شده‌اند.

گفته می‌شود قرار است گذرگاه رفح روز سه شنبه برای خروج بیماران و زخمی‌ها از غزه باز شود. بر اساس توافق صورت گرفته میان حماس و رژیم صهیونیستی قرار است روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های انسانی وارد نوار غزه شوند.

RAFAH, EGYPT - OCTOBER 12: Trucks carrying aid enter Gaza through the border crossing on October 12, 2025 in Rafah, Egypt. This week's ceasefire deal between Israel and Hamas has brought an end to the two years of war that followed the attacks of Oct. 7, 2023, allowing aid groups to increase delivery of humanitarian relief. (Photo by Ali Moustafa/Getty Images)

RAFAH, EGYPT - OCTOBER 12: Trucks carrying aid wait at the border crossing for entry into the Gaza Strip on October 12, 2025 in Rafah, Egypt. This week's ceasefire deal between Israel and Hamas has brought an end to the two years of war that followed the attacks of Oct. 7, 2023, allowing aid groups to increase delivery of humanitarian relief. (Photo by Ali Moustafa/Getty Images)

RAFAH, EGYPT - OCTOBER 12: Trucks carrying aid enter Gaza through the border crossing on October 12, 2025 in Rafah, Egypt. This week's ceasefire deal between Israel and Hamas has brought an end to the two years of war that followed the attacks of Oct. 7, 2023, allowing aid groups to increase delivery of humanitarian relief. (Photo by Ali Moustafa/Getty Images)

