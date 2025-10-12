اذعان تحلیلگر صهیونیست به ارتباط سارقان غزه با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای صهیونیستی، یوسی یهوشع تحلیلگر ارشد نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از زمان اعلام آتش بس در غزه و حضور نیروهای امنیتی حماس برای کنترل اوضاع این منطقه، هیچ سرقتی از محمولههای کمکهای انسانی در غزه صورت نگرفته است و شبه نظامیانی که این سرقتها را انجام میدادند، کاملاً ناپدید شدهاند.
وی میافزاید که به این ترتیب کاملاً مشخص است که رفتارهای این گروههای شبه نظامی کاملاً با مدیریت ارتش اسرائیل صورت میگرفت و رفتاری فردی نبوده است.
این خبرنگار صهیونیست اذعان کرد که پوشش هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی این شبه نظامیان را در غارت کمکهای انسانی یاری میداد و در حال حاضر حضور عناصر حماس، آنها را فراری داده است.
گروهک یاسر ابوشباب یک باند جنایتکار محلی در داخل غزه است که با حمایت نظامیان صهیونیست اقدام به حمله به مراکز توزیع کمکهای بشردوستانه و تبدیل کردن این مناطق به صحنههای کشتار جمعی میکردند. این مزدوران مأموریتهای دیگری هم برای ایجاد آشوب و هرج و مرج انجام میدهند.
یک مرکز حقوق بشری اعلام کرد که این افراد مسلح، یونیفرم خاص نظامی با آرم مبارزه با تروریسم فلسطینی! بر تن دارند که این پوشش ویژه باند یاسر ابوشباب است و مقر آن در مناطق تحت کنترل اشغالگران صهیونیست است و با دستور ارتش اشغالگر عمل میکند.
