۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

وحشت تل‌آویو از روحیه شکست‌ناپذیر فلسطینی‌ها؛ «شادی نکنید!»

وحشت تل‌آویو از روحیه شکست‌ناپذیر فلسطینی‌ها؛ «شادی نکنید!»

رژیم صهیونیستی به خانواده‌های اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند نسبت به برگزاری هرگونه مراسم شادی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با الجزیره تاکید کردند که رژیم صهیونیستی به خانواده‌های اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند هشدار داده برای آزادی آنها مراسم نگیرند و خوشحالی خود را نشان ندهند.

این اقدام رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که اشغالگران حتی از دیدن روحیه شکست ناپذیر فلسطینی‌ها و خوشحالی آنها وحشت می‌کنند.

قرار است صبح فردا دوشنبه ۲۰ تن از اسرای صهیونیست توسط نیروهای مقاومت آزاد شوند؛ در مقابل نیز هزار و ۷۰۰ تن از کسانی که بعد از عملیات طوفان الاقصی بازداشت شده‌اند در کنار ده‌ها اسیر فلسطینی با حکم‌های حبس ابد آزاد می‌شوند.

