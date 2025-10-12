به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با الجزیره تاکید کردند که رژیم صهیونیستی به خانواده‌های اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند هشدار داده برای آزادی آنها مراسم نگیرند و خوشحالی خود را نشان ندهند.

این اقدام رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که اشغالگران حتی از دیدن روحیه شکست ناپذیر فلسطینی‌ها و خوشحالی آنها وحشت می‌کنند.

قرار است صبح فردا دوشنبه ۲۰ تن از اسرای صهیونیست توسط نیروهای مقاومت آزاد شوند؛ در مقابل نیز هزار و ۷۰۰ تن از کسانی که بعد از عملیات طوفان الاقصی بازداشت شده‌اند در کنار ده‌ها اسیر فلسطینی با حکم‌های حبس ابد آزاد می‌شوند.