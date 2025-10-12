تأکیدعلوم پزشکی لرستان بر استقرار کامل نظام ارجاع الکترونیک در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیف امروز یکشنبه در نشست «عملیاتی‌سازی نظام ارجاع الکترونیک برای بیماران حوزه روستایی لرستان»، با اشاره به اهمیت این طرح در ساماندهی خدمات درمانی، بر ضرورت آغاز استقرار کامل نظام ارجاع الکترونیک در شهرستان‌های منتخب استان تأکید کرد.

وی افزود: با اجرای نظام ارجاع، روند خدمات‌دهی به بیماران در مناطق روستایی و کم‌برخوردار تسهیل می‌شود و بیماران می‌توانند خدمات تخصصی مورد نیاز خود را با هزینه کمتر و در چارچوب تعریف‌شده نظام سلامت دریافت کنند.

کاهش تعرفه‌های درمانی بیماران ارجاعی در دلفان

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اجرای پایلوت این طرح در شهرستان دلفان گفت: برای حمایت از بیماران ارجاعی، فرانشیز ۱۵ درصدی برای بیماران سرپایی و فرانشیز صفر درصدی برای بیماران بستری ارجاعی از سطح یک در نظر گرفته شده است.

سیف تصریح کرد: هدف از این اقدام، کاهش هزینه‌های درمانی برای بیماران ارجاعی و تشویق مراکز درمانی به پذیرش سریع‌تر این بیماران است.

راه‌اندازی مرکز هدایت بیماران و ایستگاه‌های ارجاع در بیمارستان‌ها

در ادامه این نشست، مریم کوشکی معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز ضمن تشریح وضعیت اجرای نظام ارجاع الکترونیک در حوزه بهداشت استان، به اقدامات ضروری در مرحله عملیاتی‌سازی این نظام اشاره کرد.

وی گفت: از جمله این اقدامات، راه‌اندازی مرکز هدایت و پاسخگویی بیماران و پزشکان خانواده در ستاد دانشگاه و همچنین ایجاد ایستگاه‌های نظام ارجاع در بیمارستان‌ها است که به بهبود فرآیند ارتباط میان سطوح مختلف خدمات درمانی کمک می‌کند.

کوشکی خاطرنشان کرد: با تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی و آموزش نیروهای مرتبط، اجرای نظام ارجاع می‌تواند به افزایش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، کاهش ازدحام در مراکز تخصصی و مدیریت بهینه منابع در نظام سلامت لرستان منجر شود.