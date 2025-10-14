سانحه تلخ رانندگی جان ۴ نفر از کارکنان معاونت بهداشت را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، صبح امروز، در پی یک سانحه رانندگی دلخراش، چهار نفر از کارکنان خدوم معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا که با یک دستگاه خودروی پژو در مسیر اعزام به محل خدمت بودند، جان خود را از دست دادند.

در این حادثه ناگوار، جمعی از مدافعان سلامت این خطه در راه انجام وظیفه و خدمت‌رسانی به هموطنان، جان باخته و جامعه پزشکی و دانشگاهی را در غم و اندوهی عمیق فرو بردند.

بنابر اعلام منابع رسمی، علت وقوع این سانحه در دست بررسی است و جزئیات بیشتر متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.