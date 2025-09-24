درخواست پیگیری عنوان شهید خدمت برای دو ایثارگر خراسان شمالی ارائه شد

سید محمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دیدار با سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی، درخواست پیگیری اعطای عنوان شهید خدمت برای جلال اسدی و اسماعیل امانی مطرح شد و معاون رئیس جمهور نیز دستور ویژه‌ای برای احقاق حق فرزندان خراسان شمالی صادر کرد.

وی افزود: پرونده این دو ایثارگر باید توسط استاندار خراسان شمالی بررسی شده و نتیجه نهایی برای صدور حکم شهید خدمت به بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ارسال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال اسدی، سرآشپز سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، در اربعین سال گذشته حین خدمت‌رسانی به زائران امام حسین (ع) در کربلا متوجه آتش‌سوزی هتلی شد و برای نجات جان ۱۵۰ زائر وارد آتش شد؛ او دچار سوختگی شدید شد و در نهایت جان خود را از دست داد.

همچنین زنده‌یاد اسماعیل امانی، راننده اورژانس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، حین خدمت‌رسانی به بیماران دچار سانحه شد و جان خود را از دست داد.